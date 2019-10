Birchall o acuza pe Savonea de incalcarea Constitutiei si-i reaminteste ca judecatorii au cerut revocarea ei din acest motiv

Episodul revocarii

Ministrul ii explica judecatorului ca CSM, "si cu atat mai putin presedintele acestei institutii, nu are initiativa legislativa si nici nu poate transmite propuneri de modificari legislative decat prin intermediul ministrului Justitiei."Intr-o postare pe Facebook, Ana Birchall trece in revista prevederile din Constitutie, legi si regulamente care demonstreaza punctul sau de vedere."Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative".", explica Birchal."CSM, si cu atat mai putin presedintele acestei institutii, nu are initiativa legislativa si nici nu poate transmite propuneri de modificari legislative decat prin intermediul ministrului justitiei," mai precizeaza ministrul.Birchall reitereaza necesitatea respectarii de catre fiecare autoritate publica, inclusiv de catre Consiliul Superior al Magistraturii, a atributiilor constitutionale si legale.Ministrul face trimitere la un demers aproape similar, cand Lia Savonea a trimis mai multe modificari la Codurile Penale direct la Comisia Iordache din Parlament. Din acest motiv, Curtea de Apel Brasov a solicitat revocarea ei din functia de membru CSM."In acest context, reamintim ca, la inceputul acestui an, Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Brasov a initiat procedura de revocare a doamnei Lia Savonea din functia de membru al CSMConstatam, astfel, ca presedintele CSMin incalcarea atributiilor plenului CSM, ale ministrului Justitiei si ale Ministerului Justitiei," reaminteste Birchall.I.S.