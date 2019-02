Cazul Kovesi: Lia Savonea sare in apararea Sectiei de investigare a magistratilor

Ziare.

com

Reactia vine dupa ce in spatiul public s-au facut afirmatii ce acrediteaza ideea ca aceasta ancheta este facuta "la comanda politica si in scop de intimidare.""Presedintele Consiliului isi manifesta in mod ferm dezacordul fata de astfel de speculatii publice, formulate intr-o modalitate continua si agresiva, cu depasirea limitelor admisibile ale discursului public, de natura a intimida si afecta in mod grav independenta procurorilor implicati in derularea procedurii judiciare in curs, precum si de a exercita presiune cu privire la modalitatea in care activitatea acestora ar trebui sa se desfasoare", scrie Lia Savonea, intr-un comunicat de presa remis vineriPotrivit sursei citate, presedintele Consiliului atrage atentia cu privire la imperativul respectarii separatiei si echilibrului puterilor in stat in cadrul dezbaterii publice, ce trebuie abordata in mod echilibrat si cu responsabilitatea necesara garantarii independentei procurorilor, "in vederea cresterii si consolidarii increderii societatii in actul de justitie."I.S.