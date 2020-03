CCR critica demersul Liei Savonea in conflictul cu Ana Birchall: O animozitate personala, nu are relevanta constitutionala

Nemultumirile Liei Savonea

CCR: Nu este competenta noastra

Nu este o ingerinta!

Starea de tensiune MJ - CSM

Opinia separata: Nemultumiti ca a criticat SS

De altfel, judecatorii CCR au decis, pe 22 ianuarie, ca nu a existat conflict juridic de natura constitutionala in acest caz. Decizia a fost data dupa ce judecatorii au amanat in mai multe randuri pronuntarea pe acest subiect.Motivarea acestei decizii, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, desfiinteaza toate punctele de vedere exprimate de Lia Savonea in cererea trimisa la CCR. Intreaga decizie poate fi citita pe portalul legislativ. Fosta sefa a CSM era nemultumita de mai multe actiuni si declaratii facute de Ana Birchall:- Ca a contactat telefonic familia Alexandrei Macesanu, comunicandu-i faptul ca rezultatele testelor genetice atesta ca ramasitele si cenusa gasite in casa persoanei cercetate in cauza indica ADN-ul tinerei;- Ca ar fi negociat o "foaie de parcurs" cu oficiali americani cu privire la statul de drept;- Ca ar fi fost divergente la stabilirea datei sedintelor Consiliului;- Declaratiile date in legatura cu activitatea Sectiei pentru investigarea Infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).In momentul in care Savonea a sesizat CCR, conflictul cu Ana Birchall era la apogeu, iar principalele dispute vizau situatia SIIJ si achizitia unui nou sediu CSM. Atunci, numirea Adinei Florea la sefia SIIJ a fost blocata de 7 ori in CSM, ca si achizitia imobilului evaluat la 16 milioane de euro.Concluzia CCR: cele reclamate de Lia Savonea nu sunt de competenta curtii.Totodata,".Curtea a retinut ca declaratiile fostului ministru al justitiei au fost unele de natura politica, care se subsumeaza limitelor libertatii sale de exprimare. "Acestea nu au produs efecte juridice de natura sa conduca la un blocaj institutional ori sa impiedice exercitarea prerogativelor constitutionale ale vreunei autoritati publice, care ar putea fi remediate doar prin pronuntarea de catre Curtea Constitutionala a unei solutii susceptibile de executare", motiveaza CCR.In cazul telefonului dat de Birchall familiei Macesanu, CCR arata ca nu este vorba de o ingerinta in activitatea procurorului de caz.", precizeaza CCR.Curtea a mai retinut ca, de principiu, ministrul justitiei nu are acces la actele din dosarul de urmarire penala, art. 132 alin. (1) din Constitutie neconferindu-i o asemenea competenta, si ca, indiferent de calitatea persoanei, accesul si aducerea la cunostinta publica a unor concluzii rezultate din actele dosarului se realizeaza, de principiu, cu acordul procurorului de caz/procurorului ierarhic superior.In plus, DIICOT a dat un comunicat de presa in care a transmis acelasi lucru.", mai explica CCR.CCR mai observa o anumita situatie de tensiune si lipsa de colegialitate care ar fi existat intre Ministerul Justitiei si CSM."In ceea ce priveste modul de relationare dintre Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii in privinta initierii unor acte normative/emiterii unor puncte de vedere cu privire la diverse propuneri legislative depuse in Parlament sau in privinta includerii sediului Consiliului Superior al Magistraturii insau nu, precum si pozitionarile publice ale ministrului justitiei in privinta modului de stabilire a datei si a ordinii de zi a sedintelor Consiliului Superior al Magistraturii, chiar daca toate acestea indica o anumita situatie de tensiune si lipsa de colegialitate in cadrul desfasurarii raporturilor institutionale dintre ministrul justitiei/Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii, ele nu pun in discutie raporturi de drept constitutional", conchide CCR.Decizia in acest caz s-a luat in majoritate. Patru judecatori CCR au fost pentru a se admite cererea Liei Savonea si a constatarii faptului ca a existat un conflict juridic de natura constitutionala: Valer Dorneanu, Marian Enache, Cristian Deliorga si Gheorghe Stan.In esenta, potrivit motivarii, judecatorii erau nemultumiti de pozitia Anei Birchall cu privire la situatia Sectiei Speciale."Nu este admis ca fiecare membru al Guvernului in parte sa critice legea aplicabila in domeniul sau de competenta si, astfel, sa transmita in spatiul public un mesaj de opunere in raport cu caracterul sau obligatoriu.Ministrul justitiei nu poate chema la ordine Parlamentul pentru ca acesta sa justifice in fata sa motivele adoptarii legii si/sau utilitatea acesteia. O lege aflata in vigoare nu constituie o chestiune de negociat, ci de aplicat, astfel incat un ministru nu are competenta de a o contesta", se arata in opinia separata.