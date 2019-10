Cine controleaza promovarile judecatorilor la Inalta Curte

Au rol cheie

Lacunele procedurii

"Alesii"

Predilectia pentru anumiti magistrati

Sefii curtilor de apel, la Inalta

Fostii sefi de instante, promovati la Inalta

Cum s-ar putea remedia aceste hibe

Este vorba in special de judecatori promovati in ultimii doi ani la Inalta Curte, sau de vicepresedinti sau presedinti de curti de apel, numiti si promovati in aceste functii tot de Sectia pentru judecatori din CSM. Un numar mic de oameni care au un rol decisiv in numirile unor magistrati in functii cheie.O parte dintre acestia s-au remarcat in ultimii doi ani prin scrisori publice in care sustineau punctele de vedere ale Sectiei pentru judecatori din CSM.Aceasta este concluzia studiului "Promovarea judecatorilor in functiile de varf din sistemul judiciar. In cautarea meritocratiei", publicat saptamana trecuta de Forumul Judecatorilor din Romania (FJR).CSM si Sectia pentru judecatori a CSM au fost conduse in actuala componenta de: Mariana Ghena (2017), Simona Marcu (2018) si Lia Savonea (2019). Potrivit modificarilor legislative aduse Legilor Justitiei de coalitia PSD- ALDE, Sectia pentru judecatori din CSM numeste judecatorii si sefii Inaltei Curti - presedinte, vicepresedinti si sefi de sectie.Aceste comisii au rolul de a analiza dosarele candidatilor si modul in care sunt redactate hotararile judecatoresti. Decizia finala in cazul acestor numiri apartine Sectiei pentru judecatori din CSM."Numirea de CSM (in ultima perioada, dupa modificarile legislative, exclusiv de Sectia pentru judecatori, iar nu de Plen) a comisiilor de examen a determinat o practica de desemnare constanta a catorva judecatori, in aproape toate comisiile relevante.Nu rezulta din hotararile CSM consultate faptul ca membrii comisiilor sunt desemnati prin tragere la sorti, neexistand o baza reala de suficienti potentiali membri si nici vreo procedura aleatorie de selectie reglementata in legislatia secundara", explica FJR.FJR da exemple de mai multi judecatori care constant sunt numiti in aceste comisii.- in prezent sef al Sectiei Penale a Inaltei Curti, fost vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti (CAB) si fost purtator de cuvant al CAB, in perioada in care instanta era condusa de Lia Savonea. El figureaza ca supleant sau membru in mai multe comisii la concursuri pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, dar si la patru concursuri, din patru organizate, in intervalul de referinta 2017-2019.- judecator la Inalta Curte.- judecator la Inalta Curte, fost presedinte al Curtii de Apel Ploiesti.- promovata judecator la Inalta Curte in 2018, fost presedinte al Curtii de Apel Alba Iulia. Interesant, Rus a fost supleant in cadrul unei comisii de concurs pentru numirea procurorilor cu functii de executie in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), alaturi de sotul sau, Andrei Claudiu Rus, membru plin. "", noteaza FJR.- judecator la Inalta Curte, fost presedinte de sectie la Curtea de Apel Bucuresti.- judecator la Inalta Curte.- judecator la Inalta Curte.- judecator la Inalta Curte.Lista finala a magistratilor pe site-ul " Revista Forumul Judecatorilor ."Multi dintre membrii acestor comisii au fost promovati in functia de judecator la Inalta Curte chiar de Consiliul Superior al Magistraturii actual: Adrian Remus Ghiculescu, Alexandra Rus, Andrei Claudiu Rus, Valentin Mitea, Elisabeta Rosu, Alin Sorin Nicolescu, Virginia Filipescu, Andreea Marchidan, Cristina Trutescu si Maria Speranta Cornea.", explica Forumul Judecatorilor din Romania.Pe de alta parte, mai arata FJR, sunt de notorietate colaborarea sau sprijinul oferite de diversi presedinti sau vicepresedinti ai unor curti de apel sau tribunale in ceea ce priveste anumite initiative ale majoritatii din cadrul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.Un astfel de caz este cel al scrisorii sefilor ai 14 din cele 15 curti de apel din Romania, care s-au delimitat de magistratii care participau la protestele privind abrogarea OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei.Dintre acesti presedinti sau vicepresedinti semnatari de memorii sau scrisori publice, se observa ca o parte au fost numiti frecvent in cadrul comisiilor pentru promovarea judecatorilor in functiile de varf din sistemul judiciar, unii fiind chiar promovati la instanta suprema in perioada 2017-2019:- fost vicepresedintele Curtii de Apel Bacau.- presedintele Curtii de Apel Brasov.- fost presedinte al Curtii de Apel Bucuresti, promovat la ICCJ in iunie 2019.- presedintele Curtii de Apel Bucuresti.- presedintele Curtii de Apel Craiova.- presedintele Curtii de Apel Galati.- fost presedinte al Curtii de Apel Iasi, promovat la ICCJ in iunie 2019.- fost presedinte al Curtii de Apel Suceava; numita inspector judiciar la Inspectia Judiciara in iulie 2019.- presedintele Curtii de Apel Timisoara.FJR sustine ca trebuie reglementate mai multe aspecte, pentru a inlatura discutiile legate de lipsa caracterului meritocratic in cazul promovarilor judecatorilor.In primul rand, instituirea unor examene meritocratice de promovare in functia de judecator la Inalta Curte, sustinute prin intermediul Institutului National al Magistraturii.Apoi ar mai fi inlaturarea oricarei forme de implicare directa a CSM in examenele sau concursurile de promovare a judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau in functiile de conducere ale diverselor instante judecatoresti, prin abrogarea dispozitiilor care ii confera rolul de a desemna comisii de concurs.Selectia comisiilor de concurs ar trebui sa fie realizata exclusiv prin tragere la sorti, la nivelul Institutului National al Magistraturii.De asemenea, ar trebui sa existe o interdictie de numire ca membru in orice alta comisie constituita pentru selectia judecatorilor vreme de trei ani de la data la care acel judecator a fost desemnat membru al unei comisii de concurs privind functiile rezervate judecatorilor in sistemul judiciar.In plus, o interdictie de numire ca membru in aceste comisii a persoanelor din afara corpului magistratilor care au desfasurat activitate politica sau cel putin aparenta de activitate politica, cel putin trei ani anterior numirii.", conchide FJR.Studiul "Promovarea judecatorilor in functiile de varf din sistemul judiciar. In cautarea meritocratiei" poate fi citit integral pe site-ul Revista Forumul Judecatorilor