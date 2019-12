CSM isi alege, marti, noua conducere. Bilantul Liei Savonea la final de mandat

I-a sustinut pe Florea si Netejoru

Certurile cu Tarcea si Bichall

Solicitarea de revocare

Plenul CSM a stabilit marti, pentru ora 11.00, alegerea noii conduceri a CSM. Consiliul este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit. In 2019, aceste pozitii au fost ocupate de judecatorul Lia Savonea si procurorul Nicolae Solomon.Tot marti, la ora 10.00, sectiile de judecatori si de procurori din CSM se intalnesc pentru desemnarea candidatilor la functia de presedinte si vicepresedinte. Presedintele si vicepresedintele fac parte din sectii diferite.Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de plen, in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia.Conducerea din anii anteriori a fost formata din judecatorul Simona Marcu - procurorul Cristian Ban (2018), judecatorul Mariana Ghena - procurorul Codrut Olaru (2017).Acesti membri nu mai pot fi alesi.In fruntea CSM, Lia Savonea a luat mai multe decizii intens mediatizate, care au fost criticate de o parte din magistratura sau de mass-media.Judecatoarea a fost de acord cu modificarile legislative facute de PSD -ALDE la Legile Justitiei, mai ales cele privind infiintarea si functionarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).De altfel, sefa CSM a fost una dintre principalele sustinatoare ale Adinei Florea la conducerea acestei sectii. Savonea a incercat de 7 ori sa o numeasca la sefia structurii, dar toate incercarile au esuat. In final, Adina Florea s-a retras din aceasta procedura.De asemenea, Savonea l-a sustinut pe seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, pentru ocuparea unui nou mandat de conducere.Mai multe sedinte CSM prezidate de Savonea au fost marcate de contre dure intre aceasta si diferiti membri. Cele mai cunsocute cazuri sunt discutiile cu judecatoarea Cristina Tarcea, care nici nu a mai candidat pentru un nou mandat la sefia Inaltei Curti sau cu fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall.La sefia Inaltei Curti, Savonea a sustinut numirea Corinei Corbu, considerata una din apropiatele sale.La sfarsitul lunii octombrie, 7 judecatori si procurori, membri alesi in Consiliul Superior al Magistraturii, au cerut revocarea Liei Savonea din functia de presedinte al Consiliului.Cererea nu a fost pusa niciodata spre discutare pe masa CSM, iar mandatul Liei Savonea se termina la sfarsitul anului.Printre motivele de revocare era si faptul ca Savonea ar fi initiat in data de 29 ianuarie 2019 modificarea Legilor Justitiei (Legea nr. 303/2004, nr. 304/2004 si Legea nr. 317/2004), in lipsa unei hotarari a plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, si mai ales fara a instiinta membrii Sectiei pentru procurori, cu toate ca propunerile formulate vizau si norme privind activitatea Ministerului Public.In plus, mai era acuzata si de transmiterea proiectului de modificare a legislatiei privind activitatea Agentiei Nationale de Integritate direct conducatorului comisiei parlamentare, in conditiile in care doar ministrul Justitiei putea fi sesizat in acest sens si doar de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii.Asociatiile de magistrati au reactionat frecvent in fata masurilor luate de Lia Savonea. Una dintre cele mai recente luari de pozitie a fost cea privind ambitia sefei CSM de a achizitiona un sediu pentru Consiliu, in valoare de 18 milioane de euro.