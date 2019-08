CSM motiveaza avizul negativ pe taxarea pensiilor speciale. Deputat USR: Lia Savonea ar incasa peste 21.000 lei

CSM: Nu mai sunt "pensii speciale"

Magistratii fac trimitere la deciziile CCR

Care sunt prioritatile?

Pensie lunara de 21.000 lei

Dosarele

Decizia CSM a fost data vineri dupa-amiaza. In replica, deputatul USR, Claudiu Nasui, anunta ca formatiunea sa politica sustine eliminarea pensiilor speciale si ca, in timp ce justitia e la pamant, presedintele CSM este preocupat de pensiile speciale. Reactia parlamentarului, la finalul articolului.Tot vineri, ministrul Muncii Marius Budai a anuntat ca Guvernul va finaliza, pana luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu:"Este o discutie care a fost asumata de intreg Guvernul. Nu mai exista chestiuni personale".Potrivit modificarilor propuse prin OUG, pensiile de serviciu ale magistratilor care depasesc 10.000 lei vor suferi taieri. Astfel, ar urma sa se perceapa o taxa de 30% pentru partea cuprinsa intre 7.000 lei si 10.000 lei si 900 lei + 50% pentru partea ce depaseste 10.000 lei.Aplicarea acestor taxe va conduce la o reducere substantiala, care, fara indoiala, este in masura sa goleasca de continut notiunea de "pensie speciala", motiveaza CSM, conform deciziei publicate pe site-ul institutiei.De ce CSM a avizat negativ OUG privind impozitarea sau taxarea pensiilor de serviciu?Prevederile din proiectul de ordonanta de guvern prin care se urmareste aplicarea unei taxe pe veniturile din pensii si indemnizatii de varsta ale magistratilor contravin atat Constitutiei Romaniei, cate si normelor internationale, se arata in motivare.Magistratii fac trimitere la mai multe decizii CCR."Proiectul de act normativ incalca jurisprudenta constanta a instantei constitutionale ce a stabilit fara echivoc ca independenta justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, care presupune si asigurarea unei garantii sociale, cum este pensia de serviciu a magistratilor.Mai mult, nu exista niciun fel de justificare economica pentru un astfel de demers care ar interveni intr-un moment in care Guvernul sustine ca economia se afla pe un plan ascendent si chiar a luat masuri de majorare a pensiilor contributive, a adoptat masuri de amnistie fiscala si a prevazut beneficiul pensiei speciale si pentru alte categorii profesionale, fapt ce dovedeste existenta unor fonduri suficiente pentru a sustine aceasta obligatie asumata," motiveaza CSM.Deputatul USR, Claudiu Nasui, considera ca Romania traverseaza una dintre cele mai puternice crize din domeniul ordinii publice, iar atacurile repetate la adresa justitiei incep sa isi arate efectele devastatoare."In acest context, insa, avem oameni ridicati la rang de lideri in aceste domenii care nu par sa inteleaga care sunt prioritatile reale.Un exemplu este presedinta CSM, doamna Lia Savonea, care, in loc sa se sesizeze cu tot ceea ce cazul Caracal a adus la suprafata, da comunicate de presa despre nedreptatea impozitarii pensiilor speciale.Da, ati citit bine! Aceasta este prioritatea dumneaei", conchide deputatul.Claudiu Nasui prezinta veniturile incasate de sefa CSM si faptul ca o posibila OUG ar afecta-o direct."In timp ce justitia e la pamant, presedinta CSM este preocupata de pensiile speciale", spune parlamentarul.In baza veniturilor declarate in 2018, pensia speciala a Liei Savonea ar putea depasi 21.000 de lei/luna, sustine Nasui."In declaratia de avere din iunie 2019, doamna Savonea mentioneaza suma de 473.627,89 lei pe an, aferenta drepturilor sale salariale.Asta inseamna o medie lunara a salariului de 39.469 lei. Conform prevederilor legii 303/2004, estimam o pensie de serviciu cu un procent de (minim) 80%, astfel ajungem la suma de 31.575 lei pe luna - doar pensia speciala (denumita in lege "de serviciu"), careia i se adauga si pensia normala.Propunerea la care se opune doamna Savonea este cea care prevede ca 900 lei + 50% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 de lei sa fie noul impozit.Chiar si asa, pensia speciala in acest caz ar sari de 21.000 de lei pe luna," explica deputatul.Claudiu Nasui face si un inventar al unor decizii date de Lia Savonea, atunci cand lucra la Tribunalul Bucuresti sau Curtea de Apel Bucuresti."Intrata in sistem, alaturi de sotul dumneai, pe filiera PSD, cateva din actiunile care au consacrat-o pe doamna Savonea sunt:- Returnarea averii confiscate sotilor Ceausescu copiilor acestora;- Gasirea unei exceptii de neconstitutionalitate in cazul Tender care dispunea suspendarea judecatii;- Amanarea deciziei in cazul retrocedarilor ilegale de pe litoral de nu mai putin de 14 ori;- Dispunerea eliberarii si cercetarii la domiciliu a unor interlopi cercetati pentru atentatul din Bucuresti din anul 2012," face bilantul deputatul USR.