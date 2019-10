"CSM respinge acuzatiile aduse Liei Savonea de asociatiile de magistrati care ii cer demisia"

Ziare.

com

"Informatiile derulate pe aceasta problematica sunt complet false, tendentioase si puteau fi clarificate printr-o minima verificare. In lipsa acestei diligente profesionale obligatorii, este evident scopul de discreditare a institutiei", se arata inReactia vine dupa ce doua asociatii ale magistratilor,si, au solicitat demisia presedintelui CSM, Lia Savonea, acuzand-o ca a sustinut "in secret" modificarea legii de functionare si organizare a Agentiei Nationale de Integritate, in conditiile in care institutia ii verifica declaratia de avere.De asemenea, joi,a remis un comunicat de presa in care semnaleaza "modificarile cu cel mai nociv potential" sustinute de CSM si se delimiteaza de acel demers, subliniind ca " patrimoniul magistratului, este un element esential pentru statul de drept".In plus, nici Ministerul Justitiei nu sustine propunerea CSM.In replica, CSM arata in comunicatul de presa citat anterior ca ar fi avut loc "o ampla consultare a tuturor instantelor si parchetelor" si ca "demersul CSM a valorificat si probleme desprinse din dificultatile intampinate de instante, dar si in activitatea proprie a Consiliului, in aplicarea legislatiei ANI de-a lungul timpului, asa cum au fost reportate incepand cu anul 2014"."Propunerea initiala nu a cuprins nicio referire la averea sotului declarantului, aceasta concretizandu-se dupa centralizarea propunerilor si observatiilor sosite din instante si parchete", se mai arata in comunicatul CSM.C.B.