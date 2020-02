"CSM vrea sa schimbe modul de promovare la Inalta Curte, dupa ce apropiatii Liei Savonea au fost respinsi"

Sursa: CSM

Demersul vine dupa ce mai multi judecatori cu grad de curte de apel, considerati apropiati ai sefei CSM, Lia Savonea, au fost respinsi la cel mai recent interviu, din decembrie 2019, pentru promovarea la Inalta Curte de catre Sectia pentru judecatori a CSM.Potrivit proiectului, este modificata fix modalitatea de departajare a probei cu interviul, la care au picat acesti magistrati. Cele mai cunoscute nume de magistrati care au fost respinsi, apropiati de Lia Savonea, sunt Alina Ghica - vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti, Victor Hortolomei, Vasile Bicu, Erica Nistor - presedintele Curtii de Apel Timisoara si Marius Cristian Epure - vicepresedintele Curtii de Apel Constanta.Potrivit unor discutii care au avut loc in Sectia pentru judecatori din CSM la sfarsitul anului 2019, Savonea era nemultumita de modalitatea de punctare a unor candidati care au primit de la unii membri CSM nota cea mai mica, 1, in contextul in care punctajul maxim era nota 10."Regulamentul, cel putin, cred ca ar trebui modificat de indata si poate ca ar trebui sa ne gandim si la niste modificari legislative pe zona de promovare la Inalta Curte," a explodat Savonea.Punctul de vedere al Liei Savonea a fost impartasit si de fosta sefa CSM, Simona Marcu, care a pledat si ea pentru o modificare legislativa care sa dea mai multe atributii Inaltei Curti in procedura de promovare. Primul pas initiat: modificarea regulamentului!In esenta, CSM motiveaza demersul prin "necesitatea imbunatatirii reglementarii actuale in materie, urmand a fi acordat Inaltei Curti de Casatie si Justitie un rol corespunzator in procedura de selectie a judecatorilor care ar urma sa activeze in cadrul acestei instante."Modificarea esentiala vizeaza modalitatea de punctare a candidatilor la interviul sustinut in fata Sectiei pentru judecatori a CSM. In loc ca fiecare membru al sectiei sa acorde un punctaj intre 1 si 10, se voteaza pentru fiecare candidat cu "Admis/Respins."Calificativul ar urma sa fie acordat cu votul majoritatii celor 9 membri ai sectiei pentru judecatori si al membrilor de drept care participa la sedinta sectiei - presedintele Inaltei Curti si ministrul Justitiei.Surse din magistratura au explicat pentruca aceasta modalitate de punctare la proba de interviu, prin acordarea calificativului "Admis/ Respins", nu a existat niciodata in istoria regulamentului de promovare la Inalta Curte."Inainte de modificarea legislativa din 2019, membrii CSM dadeau note de la 1 la 5. Dupa 2019, acum se dadeau note de la 1 la 10," explica sursele citate.Sectia pentru judecatori din cadrul CSM este controlata de asa-zisa tabara a Liei Savonea din care mai fac parte: Nicoleta Tint (sefa CSM), Mariana Ghena, Simona Marcu, Gabriela Baltag si Evelina Oprina.Practic, la interviul pentru Inalta Curte este nevoie de sase voturi date in Sectie la proba de interviu, asa ca votul dat de aceasta tabara este decisiv."Opozitia" din Sectia pentru judecatori a CSM este formata din Andrea Anamaria Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Andrei Balan.Dupa cum spuneam, la acordarea calificativului, mai participa si seful Inaltei Curti, in prezent Alina Corbu, si ministrul Justitiei, in prezent Catalin Predoiu.Potrivit proiectului transmis instantelor, CSM explica ce anume se va verifica in cadrul interviului candidatilor la Inalta Curte."In cadrul acestui interviu se vor verifica aspecte precum integritatea candidatilor, motivatia, competentele umane si sociale ale acestora, avand in vedere raportul intocmit de Inspectia Judiciara sub acest aspect, rapoartele de evaluare intocmite in procedurile similare anterioare, raspunsurile primite de la candidat, modul in care candidatul se rapoarteaza la valori precum independenta justitiei, impartialitatea magistratilor, integritatea, precum si aspectele ridicate in cadrul discutiilor," se arata in proiectul CSM de modificare a regulamentului de promovare la Inalta Curte.Potrivit adresei CSM transmise Inaltei Curti si curtilor de apel din tara, judecatorii trebuie sa-si spuna punctul de vedere in acest caz pana pe 28 februarie.