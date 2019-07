Cum a pus CSM sefa noua la Inalta Curte, cu ocolirea legii

Avocat: Este nelegala

Conflict juridic de natura constitutionala?

Despre ce este vorba

Asta in contextul in care CSM a demarat aceasta procedura pe 30 mai 2019, cu 3 luni si 2 saptamani mai devreme decat termenul stabilit de lege.Surse judiciare au explicat pentruca aceasta procedura poate fi contestata atat in contencios, dar si la Curtea Constitutionala.CSM a validat-o astazi pe Corina Corbu, singurul candidat in aceasta procedura, in functia de presedinte al Inaltei Curti.De altfel, avocatul Toni Neacsu arata, intr-o postare pe Facebook, ca in cazul in care instanta o sa fie sesizata, aceasta procedura o sa fie anulata usor.D-na presedinte Cristina Tarcea are, riguros vorbind, dreptate, nu face altceva decat sa reproduca ce spune legea in vigoare, care ar fi trebuit sa fie obligatorie si pentru Sectia pentru judecatori a CSM.Prejudiciile pentru credibilitatea Sectiei sunt greu de evaluat, mai ales in contextul atacurilor constante la care este supusa de ceva vreme", scrie avocatul Toni Neacsu.Pe de alta parte, surse judiciare au explicat ca, avand in vedere jurisprudenta recenta a Curtii Constitutionale, in acest caz ar putea fi vorba inclusiv de un conflict juridic de natura constitutionala.", explica sursele citate.Mandatul Cristinei Tarcea la sefia Inaltei Curti expira pe 14 septembrie.Potrivit Legii nr. 303/2004, procedura de numire a unui nou presedinte trebuia demarata dupa ce postul se vacanteaza. Totusi, CSM a declansat procedura pe 30 mai 2019, cu 3 luni si 2 saptamani mai devreme decat termenul stabilit de lege.Este vorba de articolul 53, alineatul (4): "."Avocatul Toni Neacsu mai arata ca prevederile legii sunt si in Regulamentul privind numirea in functii de conducere aprobat chiar de Sectia pentru judecatori a CSM prin Hotararea nr. 573/9 aprilie 2019.Este vorba de articolul 35, alineatul (2) din Regulament: "."In vechea varianta a legii, inainte de modificare, candidaturile puteau fi depuse cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului, dar nu mai devreme de 60 de zile. Deci procedura putea fi demarata din 14 iulie.