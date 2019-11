Cum a scapat Adina Florea de ancheta disciplinara in cazul protocolului clasificat publicat de Valcov

Cronologia

pe 27 septembrie 2018

Pe 8 octombrie 2018

Vasile Bicu candideaza la Inalta Curte

Marturiile acuzatoare

Potrivit magistratului, procurorul general al Romaniei si-a pierdut dreptul de titular al actiunii disciplinare, odata cu intrarea in vigoare a Legilor Justitiei, modificate de coalitia PSD si ALDE.si care a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce Augustin Lazar sesizase Inspectia Judiciara.Practic,, Augustin Lazar sesizase Inspectia Judiciara pentru a face cercetari disciplinare in cazul Adinei Florea, in cazul protocolului semnat in 2016 de Parchetul General cu SRI si publicat pe Facebook de Darius Valcov.au fost publicate in Monitorul Oficial modificarile legislative, iar trei zile mai tarziu, pe 11 octombrie, acestea au intrat in vigoare.In baza acestei prevederi, Inspectia Judiciara a clasat sesizarea lui Augustin Lazar pe 16 ianuarie. Pe 18 februarie 2019, seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a confirmat aceasta clasare."Avand in vedere ca normele juridice noi, cuprinse in Legea nr. 234/2018 (), sunt norme de procedura, in virtutea principiului aplicarii imediate a legii noi, sunt de imediata aplicare.De aceea, de la 11 octombrie 2018, reclamantul () nu mai are calitatea de titular al actiunii disciplinare, calitate in care reclamantul a formulat sesizarea adresata paratei ()", motiveaza judecatorul Vasile Bicu.Decizia poate fi contestata la Inalta Curte. Minuta Curtii de Apel Bucuresti, pe portalul instantelor. Judecatorul Vasile Bicu este considerat a fi apropiat al sefei CSM, Lia Savonea, care a ocupat anterior functia de presedinte al Curtii de Apel Bucuresti. El candideaza in prezent pentru un post de judecator la Inalta Curte si urmeaza sa sustina interviul in fata Sectiei pentru judecatori din CSM.Potrivit noilor legi ale Justitiei, numirile la Inalta Curte le face Sectia de judecatori a CSM, condusa de Lia Savonea.Vasile Bicu este cunoscut in mass-media dupa ce in ianuarie 2019 a suspendat decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei. Nicolae Ciuca ocupa in prezent functia de ministru al Apararii.Potrivit cererii de chemare in judecata a lui Augustin Lazar, din declaratiile unui procuror si a doi grefieri de la Parchetul Curtii de Apel Constanta ar rezulta ca Adina Florea a fost cea care a fotocopiat documentul clasificat care a ajuns la Darius Valcov. Aceste declaratii au fost date in cadrul anchetei penale, dupa ce Parchetul General si DIICOT au deschis dosare in 2018.Dosarele au fost declinate la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, dupa operationalizarea acestei structuri de parchet. Pe 15 mai 2019, procurorii SIIJ au clasat ancheta in cazul Adinei Florea in baza articolului 16, litera a), din Codul de procedura penala, adica "fapta nu exista".In paralel, procurorul general a sesizat, pe 27 septembrie 2018, Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru. Lazar a cerut sa se faca verificari in cazul Adinei Florea. Potrivit acestuia, in timpul in care Adina Florea activa la Parchetul Curtii de Apel Constanta, a solicitat, "contrar dispozitiilor ce reglementeaza materia documentelor clasificate", o copie a protocolului, "fapt ce intersecteaza sfera ilicitului disciplinar".