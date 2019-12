Cum s-au impartit taberele in cazul votului pentru sefia CSM

Cele doua tabere

Ziare.

com

Decizia de amanare a fost luata pentru a nu se crea un al treilea blocaj in cazul votului pentru numirea judecatoarei Nicoleta Tint, pentru sefia Consiliului. De doua ori la rand, votul pentru Tint a iesit la egalitate: 9 voturi "pentru", 9 "impotriva" si 1 vot nul.O infrangere pentru tabara fostei sefe CSM, Lia Savonea, care a incercat sa o propulseze in aceasta functie pe Nicoleta Tint.Votul este secret in aceasta procedura, insa surse judiciare au explicat pentru Ziare.com cum s-au pozitionat membrii CSM in timpul dezbaterii.Sursele citate au spus ca votul nul i-ar fi apartinut lui Catalin Predoiu.Cele noua voturi "pentru" ar fi venit de la: Nicoleta Tint, Lia Savonea, Simona Marcu, Gabriela Baltag, Evelina Oprina, Corina Corbu (), procurorul Codrut Olaru si membrii societatii civile, Victor Alistar si Romeo Chelaru.Voturi contra ar fi venit de la: Mariana Ghena, Andrea Chis, Bogdan Mateescu, Mihai Balan, Nicolae Solomon, Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader si Bogdan Licu ().