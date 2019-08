De ce vrea Savonea sa dea 18 milioane euro pe un sediu nou, daca Birchall ii face unul in Cartierul Justitiei?

"Ideea trebuie abandonata"

Guvernul Romaniei a aprobat pe 12 august 2019 o hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului obiectivului de investitii, situat in Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" in "Cartierul pentru Justitie" si "proiecte de interes public ale municipiului Bucuresti".Este vorba de un program prioritar de reconversie functionala a amplasamentului, prin care se face Cartierul pentru Justitie, care va reuni sediile a numeroase instante judecatoresti si parchete din Bucuresti, dar si ale altor institutii judiciare, inclusiv sediul Consiliului Superior al Magistraturii, asa cum rezulta din Nota de fundamentare a actului normativ, dar si din informatiile oficiale publicate de pagina de Facebook a Ministerului Justitiei.Cele doua asociatii de magistrati,, sustin ca, in aceste conditii, cum acest proiect cuprinde, in continuare, si realizarea unui sediu nou destinat CSM, pentru evitarea dublei finantari din fondurile publice, indiferent de chiria achitata anual pentru prezentul sediu, declansarea procedurii de achizitionare a unui nou imobil distinct, in afara Cartierului pentru Justitie, pentru a fi folosit exclusiv de CSM drept sediu nou, in suprafata de 12.000 mp, ale carui costuri se ridica la suma de 84.600.000 de lei (18.000.000 euro), ""."Cum aratam si cu alte ocazii,Nevoile de resurse de finantare pentru sistemul judiciar sunt extrem de mari, fapt care reiese din simplul inventar realizat recent chiar de Consiliul Superior al Magistraturii, atat sub aspectul construirii unor cladiri noi, cat si al reparatiilor capitale/curente, extinderilor de spatiu, achizitionarii de mobilier, aparate telefonice, sisteme informatice etc", arata cele doua asociatii intr-un comunicat de presa remisIn acest context, mai arata magistratii, daca Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice ar realoca suma destinata Consiliului Superior al Magistraturii pentru noua achizitie (18.000.000 euro) catre investitiile cu adevarat urgente pentru sistemul judiciar, "I.S.