Doua asociatii de magistrati ii cer Liei Savonea sa nu forteze o sedinta diseara: Vom alerta toate organizatiile internationale!

Cele doua asociatii cer sa participe la aceste dezbateri si reprezentantii lor sau sa depuna puncte de vedere asupra subiectelor ce se vor discuta.", transmit cele doua asociatii.Pe lista de sedinta de astazi, in afara de numirea Adinei Florea la sefia SS, se mai afla si o solicitare inedita, de preluare de la Ministerul Justitiei a bugetului instantelor de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dar si alte lucrari care privesc corpul magistratilor.Magistratii sustin ca le este imposibil sa participe la lucrarile plenului, in conditiile in care sedinta a fost anuntata cu doar 5 ore inainte, iar niciun material aferent punctelor din dezbateri nu a fost comunicat.De asemenea, nici platforma EMAP nu functioneaza, de acolo neputandu-se descarca materialele aferente sedintelor de Plen, nefiind postate in timp util ori deloc."In acest sens, cerem Plenului CSM sa comunice subscriselor toate materialele ce stau la baza tuturor punctelor anuntate pentru sedinta de Plen din 08 octombrie 2019, orele 16:30, precum si fixarea unei noi sedinte de Plen intr-un termen rezonabil, pentru a putea studia toate aceste inscrisuri.In cazul in care nu veti proceda la comunicarea lor si amanarea sedintei de Plen, vom alerta toate organizatiile internationale relevante, solicitand Retelei Europene a Consiliilor Judiciare sa se pronunte neintarziat asupra compatibilitatii cu statutul sau a unor asemenea atitudini", se arata in solicitarea asociatiilor de magistrati.- Solicitarea de preluare de la Ministerul Justitiei a bugetului instantelor de catre Consiliul Superior al Magistraturii;- Completarea si modificarea Programului de formare continua pentru anul 2019 al Institutului National al Magistraturii;- Avizarea proiectului de buget pe anul 2020 pentru instantele judecatoresti;- Avizarea proiectului de buget pentru anul 2020 al Ministerului Public;- Proiectul de buget pe anul 2020 al Consiliului Superior al Magistraturii - Aparat Propriu;- Analiza situatiei sediului CSM, raportul Inspectiei Judiciare privind "respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea";- Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorilor cu functii de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desfasurat in perioada 11 aprilie - 15 iunie 2019 si numirea in functie a candidatilor declarati admisi, validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, organizat in perioada 15 mai - 18 iunie 2019 si numirea candidatului admis in functia de procuror sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie;- Raportul de Follow-up referitor la Raportul ad hoc privind Romania si Raportul Interimar de Conformitate aferent Rundei a patra de evaluare adoptate de catre Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO) in cadrul celei de-a 83-a Reuniuni Plenare (Strasbourg,17-21 iunie 2019).I.S.