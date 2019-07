Dupa decizia CCR, Lia Savonea a luat in vizor instanta suprema si anunta controale care o vizeaza pe Cristina Tarcea

Consecintele

Magistratul a explicat ca decizia in acest caz va fi luata "cel mai probabil in urma unui control facut de Inspectia Judiciara, cu privire la care Sectia va decide."," precizeaza Savonea.Sefa CSM arata ca implicatiile deciziei CCR vor avea drept consecinta prelungirea duratei procedurilor in materie penala "cu toate efectele ce decurg de aici, dar si consecintele asupra drepturlor partilor la un proces echitabil.""Potrivit Legii 304/ 2004 privind organizarea judiciara,", declara Savonea.Sefa CSM afirma ca ICCJ este pozitionata constitutional si legal in varful ierarhiei instantelor din Romania, iar conduita manageriala a acestei instante trebuie raportata la un nivel de exigenta si rigoare ridicate.", explica Savonea.Inalta Curte este condusa in acest moment de judecatorul Cristina Tarcea, al carui mandat expira in luna septembrie. Magistratul nu si-a mai depus candidatura pentru un nou mandat.