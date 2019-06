Fosta sefa a Tribunalului Teleorman, propusa sa conduca cea mai mare instanta din tara - CAB, fieful Liei Savonea

Alina Ghica, vicepresedinte la CAB

Postul a fost eliberat dupa ce presedintele instantei, judecatorul Elisabeta Rosu, a promovat la Inalta Curte.Luminita Cristiu-Ninu este in prezent vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti si a mai condus Sectia Penala a acestei instante (2014-2016) . Anterior, ea a ocupat functii de conducere la Tribunalul Teleorman, unde a fost vicepresedinte (2006-2008) si presedinte (2008-2013).Potrivit celei mai recente declaratii de avere, sotul Luminitei Cristiu-Ninu este consilier in cadrul CJ Teleorman.Curtea de Apel Bucuresti este cea mai mare instanta din tara si este considerata fieful sefei CSM, Lie Savonea. Instanta a fost condusa timp de mai multi ani de actuala sefa CSM.CSM mai discuta pe 2 iulie si prelungirea delegarii in functii de conducere la Curtea de Apel Bucuresti pentru doi judecatori. Este vorba de fosta sefa CSM, judecatorul Alina Ghica, pentru functia de vicepresedinte, si Georgian Davidoiu, pentru functia de presedinte al Sectiei a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.