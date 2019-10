Inspectorii ANI verifica averea sefei CSM, Lia Savonea

Proiect trimis la Senat?

Ziare.

com

Actiunea vine dupa o sesizare formulata pe numele acesteia, au declarat surse judiciare pentruLia Savonea are o avere de invidiat si detine impreuna cu sotul sau doua case de locuit, in Chiajna si Alba, doua masini, BMW si Volkswagen, si bijuterii in valoare de 14.000 de euro. La acestea se adauga si alte terenuri agricole sau intravilane in Ilfov si Alba.Sotul Liei Savonea, avocatul Mihai Savonea, a vandut 7 imobile si doua masini, in perioada 2017-2018, pe care a obtinut aproximativ 600.000 de euro.In acelasi timp, Savonea castiga sume impresionante de la CSM:Publicatia mainnews.ro a publicat initial infomatia privind verificarile ANI.In plus, sursa citata arata ca ulterior sesizarii, pe 4 iulie, Savonea ar fi inaintat Comisiei Juridice a Senatului, condusa la acel moment de Robert Cazanciuc, o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea legii de functionare a ANI.Potrivit unor surse, ar fi vorba despre propuneri prin care competentele ANI ar fi restranse. Astfel, se propune limitarea evaluarii pe ultimii trei ani anterior sesizarii. In prezent, evaluarea poate fi facuta pe parcursul detinerii functiei publice, precum si in decursul a 3 ani dupa incetarea acesteia.", a declarat Robert Cazanciuc, fostul presedinte al Comisiei Juridice a Senatului, pentru mainnews.ro.