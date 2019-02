Judecatorii de la Curtea de Apel Brasov initiaza procedura de revocare din CSM a Liei Savonea

Care este procedura de revocare

Inspectia Judiciara trebuie sa faca un raport

Lia Savonea este chiar presedintele acestui for menit sa garanteze independenta Justitiei.Potrivit procedurii de revocare a unui membri CSM, "solicitarea de revocare poate fi initiata de cel putin 2/3 din numarul adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se solicita."Lia Savonea este unul dintre reprezentantii curtilor de apel in CSM si ar fi nevoie de votul a 10 curti de apel pentru a initia revocarea.."Solicitarea de revocare se transmite sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care dispune efectuarea verificarilor necesare de catre Inspectia Judiciara.Verificarile trebuie efectuate in termen de cel mult 90 de zile de la data sesizarii Inspectiei Judiciare. Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarilor daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.Urmeaza apoi o procedura in care sunt implicate Sectia din care face parte membrul pentru care se cere revocarea care analizeaza raportul Inspectiei."Daca 2/3 din numarul voturilor valabil exprimate de judecatorii sau procurorii intruniti in adunarile generale ale instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii vizat de procedura sunt in sensul mentinerii solicitarii de revocare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii ia act de hotararile adunarilor generale", este ultima faza a acestei proceduri.