Judecatorul Bogdan Mateescu ii cere Liei Savonea sa demareze procedura pentru revocarea sefului Inspectiei Judiciare

Care este procedura de revocare

Solicitarea lui Mateescu

Ziare.

com

Lucian Netejoru este considerat unul dintre apropiatii sefei CSM, Lia Savonea, cea care l-a sustinut in obtinerea acestei functii.Solicitarea lui Bogdan Mateescu vine in contextul in care 7 membri CSM i-au solicitat public lui Netejoru, dupa publicarea raportului MCV, sa demisioneze din functie. Printre cei care i-au solicitat demisia se numara si Bogdan Mateescu.Saptamana trecuta, Bogdan Mateescu a anuntat public ca o sa solicite in CSM revocarea din functie a lui Netejoru.Potrivit Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, "".Revocarea se dispune pe baza unui raportului de audit, realizat de o comisie formata din 3 judecatori si un procuror.," explica Mateescu.Cei trei membri ai Sectiei pentru judecatori care au participat la interviul lui Netejoru sunt: Lia Savonea, Evelina Oprina si Andrea Chis.Bogdan Mateescu a mai cerut suplimentarea ordinii de zi si cu situatia de la Sectia Penala de la Inalta Curte, dupa ce mass-media a scris ca s-au dat mai multe decizii contradictorii.Sectia pentru judecatori din cadrul CSM a suspendat sedinta mai multe minute. Dupa reluare, Lia Savonea a explicat ca in aceasta dupa-masa se va evalua posibilitatea intalnirii Sectiei in vederea constituirii unei comisii.Solicitarea de revocare vine in contextul in care activitatea IJ a fost criticata dur in cel mai recent raport MCV, dar si al datelor statistice din ultimii 3 ani, care releva un bilant dezastruos al actiunilor disciplinare promovate de IJ.