Lia Savonea incearca pentru a 7-a oara numirea Adinei Florea la sefia SS. Cum sunt impartite taberele in CSM

Sesizari la CCR si Parlament

Se solicita revocarea sefei CSM?

Plangerea penala

Cum se impart taberele

"Opozantii" sefei CSM

Cine ar putea inclina balanta

Sefa CSM, Lia Savonea, insista pentru a 7-a oara pentru aceasta numire. Din punct de vedere tehnic, se discuta validarea rezultatelor concursului pentru sefia SS, la care Adina Florea s-a clasat pe primul loc. Comisia de evaluare a fost formata din trei membri CSM: Lia Savonea si doua doamne judecator apropiate acesteia, Simona Marcu si Nicoleta Tint.Discutiile au loc intr-o perioada in care membrii CSM sunt complet divizati in cazul SS.Sapte dintre membrii alesi au solicitat public amanarea oricaror discutii in cazul SS pana cand vine o prima decizie de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Acestia fac trimitere si la concluziile Comisiei de la Venetia, Comisia Europeana si GRECO - Grupul Statelor impotriva Coruptiei, care critica infiintarea Sectiei si cer desfiintarea ei.De partea celor sapte s-au raliat si doi dintre membrii de drept din CSM: ministrul Justitiei, Ana Birchall, si procurorul general interimar, Bogdan Licu.De partea cealalta, Lia Savonea si mai multi membri apropiati acesteia insista in numirea Adinei Florea. Voturile celor doua tabere sunt sensibil egale, noua membri sunt pentru numire, alti noua membri - pentru amanare.Diferenta in acest caz ar putea sa o faca fostul sef al DIICOT, procurorul Codrut Olaru.In plus, sedinta are loc in contextul in care conflictul dintre sefa CSM si Ana Birchall s-a acutizat pe fondul acestui scandal mediatic.Lia Savonea a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict de natura constitutionala in legatura cu actiunile ministrului Justitiei, Ana Birchall.In plus, judecatorul a initiat o propunere de modificare legislativa a Legii 317/2004 a CSM-ului , privind reducerea cvorumului plenului si pierderea functiilor in cazul membrilor CSM care absenteaza nemotivat.In replica, Birchall a acuzat-o pe Lia Savonea de uzurpare a atributiilor Ministerului Justitiei , in cazul modificarilor legislative pe care voia sa le faca la Legea ANI.Saptamana trecuta mai multi membri ai CSM luau in calcul declansarea procedurii de revocare a Liei Savonea din functia de presedinte, au declarat pentru Ziare.com surse din magistratura.Sursele citate au explicat ca demersul poate fi initiat de 7 membri ai CSM, din totalul de 19, iar propunerea ar putea ajunge la votul plenului."Se incearca strangerea a 7 semnaturi, iar apoi este nevoie de votul a 10 membri, iar Lia Savonea ar putea fi revocata," explica sursele din magistratura.Sursele citate au precizat ca, daca sunt stranse semnaturile, solicitarea ar putea fi depusa in sedinta de marti.Pe de alta parte, liderii Asociatiei "Initiativa pentru Justitie", Sorin Lia si Bogdan Pirlog, au formulat un denunt penal pe numele sefei CSM Lia Savonea, pe care o acuza de uzurpare a functiei.Motivul: aceasta a cerut Parlamentului modificarea legii ANI si nu a respectat procedura legala, prin intermediul Ministerului Justitiei.Plangerea urmeaza sa fie solutionata de procurorii SS.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si 2 membri ai societatii civile.Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tint (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Seful Inaltei Curti este membru de drept in CSM. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea."Tabara" Liei Savonea mizeaza practic pe 9 voturi.Cei 7 membri CSM care solicita amanarea discutiilor privind SS si implicit amanarea numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Cum am aratat, punctul lor de vedere este imbratisat si de Ana Birchall si de procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu."Tabara" Anei Birchall mizeaza practic tot pe 9 voturi.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al Sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.In plus, tot el e singurul membru al Sectiei pentru procurori din CSM care saptamana trecuta nu a lipsit de la sedinta de plen a Consiliului. Asta in timp ce ceilalti trei membri ai Sectiei s-au dus la Parchetul General, unde Bogdan Licu organiza o intalnire cu sefii marilor parchete.Pe 17 septembrie, cand se discuta pentru a cincea oara numirea Adinei Florea, Codrut Olaru a votat pentru amanare. A fost tot un vot strans, de 10 la 9 pentru amanare.Motivul amanarii: unii membri CSM au cerut sa primeasca toate documentele comisiei de evaluare a Adinei Florea, inclusiv fisele de notare si baremul.