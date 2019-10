Lia Savonea incearca pentru a saptea oara numirea Adinei Florea la sefia SS

Cine controleaza CSM

Ziare.

com

Este a saptea incercare a Liei Savonea de a obtine un vot in plenul CSM pentru validarea Adinei Florea. In cazul in care lipsesc 5 membri, nu se poate realiza cvorumul sedintei. Din acest motiv, Lia Savonea a anuntat ca sesizeaza CCR pentru a modifica Legea 317/2004 care reglementeaza functionarea Consiliului.Pe ordonea de zi de marti sunt trecute si celelalte lucrari care nu au mai fost discutate la ultima sedinta.Adina Florea a promovat concursul pentru functia de procuror sef al SIIJ in luna iunie, insa ea nu a fost numita efectiv, deoarece sedintele convocate de Lia Savonea pe aceasta tema au fost amanate din lipsa de cvorum, dupa ce majoritatea procurorilor din CSM si cativa judecatori au refuzat sa se prezinte.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si doi membri ai societatii civile.Cei 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.Din CSM mai fac parte si ministrul Justitiei, Ana Birchall, care este in contre cu Savonea, si procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.