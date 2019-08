Lia Savonea nu a trimis la Cotroceni decizia CSM de acceptare a demisiei Danei Girbovan

Ziare.

Conform unor surse judiciare citate de Europa Libera , la Palatul Cotroceni a ajuns doar cererea Danei Girbovan de demisie din magistratura, nu si hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM care aproba aceasta demisie.Astfel, presedintele Klaus Iohannis nu a putut semna decretul de eliberare din functia de magistrat a Danei Girbovan, relateaza sursa citata.Judecatorul Dana Girbovan, de la Curtea de Apel Cluj, si-a dat luni demisia din magistratura , dupa ce a fost propusa de Viorica Dancila sa preia portofoliul Justitiei."In toata activitatea de judecator, am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar daca nu era pe placul unei majoritati de moment.Odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata", anunta, luni, Girbovan, intr-o postare pe Facebook.La scurt timp, Lia Savonea a organizat o sedinta fulger si CSM a aprobat in 30 de secunde demisia Danei Girbovan. Insa presedintele Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila , precizand ca propunerile primite sunt inacceptabile."Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur si simplu inacceptabile. Asadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier", a declarat seful statului.Miercuri seara, Dana Girbovan a anuntat ca isi retrage demisia din magistratura Intr-o postare pe Facebook, Dana Girbovan arata, printre altele, ca:"Am luat act de decizia Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, de a respinge propunerea privind numirea mea in functia de ministru al justitiei. Voi raspunde public, punctual, motivelor presedintelui, inclusiv aceluia ca propunerea ce ma vizeaza este 'total impotriva valorilor democratice', dupa ce acesta isi va motiva in scris si publica hotararea".