Lia Savonea vrea sa schimbe legea CSM: Membrii care nu vin la plen sa-si piarda mandatul! Sedinta se amana pana dupa-amiaza

Sedinta importanta

"Suntem in fata unei actiuni de coordonare"

Vor sa tina sedinta la Parchetul General

Savonea cere contactarea lui Licu

Licu nu i-a raspuns la telefon

Licu i-a trimis un fax

Ziare.

com

Dupa o ora de discutii in contradictoriu, sedinta a fost amanata initial timp de o ora. Membrii CSM care erau prezenti la sedinta au zis ca sunt de acord sa se duca la sediul Parchetului General, unde se afla patru dintre membri, care au intalniri cu sefii marilor parchete.La ora 12:10, dupa reluarea sedintei, Lia Savonea a declarat ca Bogdan Licu nu i-a raspuns la telefon, dar ca a transmis la CSM, pe fax, programul intalnirilor de la Parchetul General, care dureaza pana la ora 16:00.Asa ca sedinta a fost amanata pentru ora 16:30. "Timp suficient pentru ca procurorii sa ajunga de la Parchetul General, sa particpe la sedinta," explica Savonea.La sedinta de astazi, cand trebuia sa se discute numirea Adinei Florea la sefia SS, au fost prezenti 13 membri CSM, iar plenul se poate desfasura in prezenta a minimum 15 din cei 19 membri."Vi s-a prezentat vreun motiv pentru cei care nu au venit la sedinta. De ce lipsesc?", l-a intrebat nervoasa Savonea pe secretarul general al CSM. Acesta a ridicat din umeri.Savonea precizeaza ca a citit in presa ca mai multi procurori s-au dus la o intalnire cu sefii marilor parchete, eveniment organizat de procurorul general interimar, Bogdan Licu."Trebuie sa reamintesc faptul ca la patru sedinte, legal convocate, s-a refuzat prezenta de catre anumiti membri, in principal procurori. Noi nu avem parghii pentru respectarea legii.", a reactionat Savonea.Potrivit acesteia, este necesara modificarea prevederii legale privind cvorumul necesar pentru organizarea plenului CSM.Savonea a reactionat si la ultimele demersuri facute de ministrul Ana Birchall si l-a criticat dur pe procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, care a organizat marti intalnirea de la Parchetul General, "peste activitatea plenului"."Am vazut semnalele ministrului Justitiei. Nu pot sa nu observ aceasta stranie coincidenta. Ministrul Justitiei pleaca si procurorul general suprapune aceasta activitate cu procurorii Cristian Ban, Tatiana Toader si procurorul Deac. Suntem in fata unei actiuni de coordonare.""Procurorii Ban, Deac si Toader nu au adus la cunostinta nicio situatie de absenta sau imposibilitatea de prezentare. Suntem in fata unei actiuni coordonate de blocare a activitatii CSM", insista Savonea."Trebuie sa fie impiedicati membrii Consiliului sa-si faca propria lege.," spune Savonea.Gabriela Baltag a solicitat ca sedinta de marti a plenului sa fie amanata din ora in ora, pana vin toti membrii CSM.In acelasi timp, Savonea a solicitat sa-l contacteze pe Licu: "Sa vorbim cu Licu. Este indispensabila prezenta celor trei procurori la acest eveniment?". Sefa CSM a aratat ca daca este nevoie o sa tina sedinta CSM la sediul Parchetului General, doar sa se faca cvorumul.a propus ca toti membrii CSM sa mearga la Parchetul General, unde sunt patru dintre membrii CSM, pentru a desfasura acolo sedinta."Acei membri CSM primesc o indemnizatie consistenta si diurne, in limitele legii fiecare. Deci va fac aceasta propunere, daca sunteti de acord, invitam si presa, sa mergem pana la Parchetul General si sa facem sedinta acolo. Am mai facut la INM, au mai fost si alte locuri, la Iasi, unde Consiliul si-a desfasurat sedinta de plen.Si desigur sa aveti in vedere, in situatia in care nu agreati o astfel de propunere, sa amanati in cursul zilei de astazi, din ora in ora, sedinta de plen. Poate totusi constiinta colegilor nostri se desteapta si vor veni sa-si indeplineasca atributiile de serviciu. Din cate stim noi, ei sunt in prezent, functioneaza in CSM, nu in Parchetul General," declara Baltag.arata ca aceasta situatie, lipsa cvorumului CSM, a inceput de cand au aparut pe ordinea de zi temele privind validarea concursurilor de la Sectia Speciala: "Sunt de acord sa reluam sedinta de astazi la orice ora, oriunde doriti. Trebie sa facem institutia aceasta sa functioneze.""Sunt dispusa sa stau astazi pana la ora 24, ne putem duce si in alta parte sa facem sedinta. Ne putem duce acolo sa facem sedinta ()."Lipsa colegilor de astazi mi se pare necolegiala. Si eu sunt de acord sa amanam sedinta din ora in ora. Sunt de acord sa mergem si sa derulam aceasta sedinta intr-o alta locatie.Lia Savonea a solicitat aparatului tehnic al CSM sa ia legatura cu procurorului general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.Victor Alistar (): Sa ne zica cand au pauza de pranz, poate ne strecoara si pe noi.Lia Savonea (): Dl. procuror general a suprapus o activitate peste o sedinta a plenului CSM.Lia Savonea: Sedinta se amana o ora.A doua tentativa de intrunire a cvorumului a fost esuata, a declarat Lia Savonea, dupa reluarea sedintei CSM."L-am sunat pe dl. procuror general, nu mi-a raspuns. El a inteles sa transmita secretarului general o adresa din care rezulta programul intalnirilor de astazi din Parchetul General. Aceste activitati se deruleaza pana la orele 16:00.Vreau doar sa mentionez faptul ca si procurorul general a fost invitat pe 4 octombrie la sedinta de plen, nicio clipa nu a anuntat CSM ca avea aceasta activitate programata. Propun sa amanam sedinta de plen pentru orele 16:30, timp suficient pentru ca procurorii sa ajunga de la Parchetul General, sa particpe la sedinta," declara Savonea.Intr-o precizare transmisa presei, CSM arata ca procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, nu a raspuns la telefonul initiat de sefa CSM, Lia Savonea, si a "."Astfle, sedinta Plenului CSM a fost amanata astazi, pentru ora 16:30.