Lia Savonea vrea sa preia la CSM bugetul instantelor din Romania

Decizia a fost luata la un scor strans, 10 membri CSM au fost pentru acest demers, iar 9 s-au opus, in sedinta maraton din 15 octombrie. O sedinta in care atentia mass-media a fost atintita pe a 7-a incercare nereusita a Liei Savonea de a o instala pe Adina Florea la sefia Sectiei Speciale.O prevedere discutabila, sustin surse din magistratura, in contextul in care CSM nu are personalul si infrastructura necesare, iar presedintii Consiliului au un mandat scurt, de doar 1 an. In plus, ar fi o situatie inedita in momentul in care Plenul CSM ar fi condus de un procuror, si s-ar ajunge in situatia in care un procuror ar putea decide in cazul bugetelor instantelor judecatoresti.", explica sursele citate. CSM este format din 19 membri, din care 14 membri alesi- judecatori si procurori, doi membri din societatea civila si trei membri de drept - seful Inaltei Curti, procurorul general al Romaniei si ministrul Justitiei.Bugetele curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor sunt in gestionarea Ministerului Justitiei. Asta desi in ultimii 11 ani, prin articolul 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, se stabilea ca bugetele instantelor sa fie preluate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).Acesta prevedere, articolul 136, a fost prorogata succesiv prin mai multe acte normative, fiind justificata prin faptul ca nu au fost indeplinite conditiile pentru ca Inalta Curte sa poata prelua gestionarea bugetelor tuturor instantelor judecatoresti din Romania, avand in vedere multiplele implicatii atat sub aspect financiar, cat si normativ, organizatoric si de capacitate administrativa.In octombrie 2017, grupul de lucru din CSM constituit in legatura cu problema gestionarii instantelor, condus de Gabriela Baltag, propunea o etapizare a procesului de preluare a atributiilor de catre Inalta Curte, un prim pas fiind preluarea atributiilor referitoare la salarizarea personalului.Discutiile din aceasta Comisie, pe site-ul CSM. Desi discutiile erau avansate, in decembrie 2017, fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, a initiat o OUG prin care articolul 136 era abrogat.Motivarea: Din 2008 pana in decembrie 2017 nu au fost indeplinite conditiile pentru ca Inalta Curte sa poata prelua atributia legata de gestionarea bugetelor tuturor instantelor judecatoresti din Romania.Potrivit Guvernului, Inalta Curte nu dispune de capacitatea administrativa si infrastructura necesara pentru preluarea acestei atributii de la Ministerul Justitiei "si nici nu exista o perspectiva realista pe termen mediu pentru indeplinirea acestor conditii".Decizia CSM din 15 octombrie 2019 a fost publicata luni pe site-ul CSM. In trei pagini si jumatate, este motivata decizia."Preluarea bugetelor de catre o institutie din cadrul autoritatii judecatoresti este de natura a consolida independenta justitiei si prestigiul acesteia, prin eliminarea oricaror suspiciuni privind posibilitatea de imixtiune sau de control asupra activitatii instantelor din partea puterii executive, precum si de a asigura o mai buna distribuire a resurselor existente si o ierarhizare mai clara a programelor care trebuie finantate prioritar, astfel incat sa se garanteze eficienta fucntionarii sistemului judiciar," arata CSM.Propunerea Consiliului, integral, pe site-ul CSM.