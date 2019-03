CSM a primit proiectul de modificare a OUG 7 - sunt mai multe modificari decat cele anuntate initial de Tudorel Toader

Modificarile anuntate de sefa CSM:

Proiectul transmis la instante

"Am cerut abrogarea"

Solicitarea de revocare

Ziare.

com

Savonea a aratat ca vineri CSM a primit proiectul de modificare a OUG 7, iar acesta " aduce clarificari substantiale pe zonele care au generat stare de ingrijorare si conflict". Unele articole sunt abrogate, altele sunt reformulate, a mai spus sefa SMS.- Se propune revenirea la forma anterioara a articolului 54, procurorii de rang inalt vor fi numiti numai din randul procurorilor si cu avizul Sectiei de procurori din CSM, nu al Plenului CSM.- Se propune abrogarea articolului 57, care interzicea delegarea in functii de varf de la nivelul parchetelor.- Se elimina ca posibilitate de excludere din magistratura a procurorilor si judecatorilor pe motiv de neindeplinire a conditiei bunei reputatii.- Se revine la forma anterioara a textelor care vizeaza drepturile salariale ale specialistilor IT.- Se abroga un text tranzitoriu in privinta delegarilor in functii de conducere la nivelul parchetelor.Acest proiect a fost transmis instantelor si parchetelor sa-si spuna punctele de vedere si un aviz din partea CSM va fi dat saptamana viitoare, a anuntat sefa CSM.Savonea a povestit ca demersul pentru initierea acestei OUG au venit din partea CSM si viza doua aspecte: admiterea in magistratura si concursul de promovare in fucntie de executie si la ICCJ.", explica sefa CSM.Savonea a povestit si cum a decurs intalnirea de la Guvern, unde a reprezentat CSM-ul."Am cerut sa fie abrogata OUG in ceea ce priveste textele care nu proveneau de la CSM. In cadrul intalnirii, am mai insistat asupra nevoii acordarii unui termen rezonabil, care sa tina seama atata de caracterul urgent al actului, dar si de asigurarea posibilitati reale de a emite un aviz atunci cand se solicita asemenea avize pentru proiecte de acte normative.Reprezentantii Guvernului si-au manifestat disponibilitatea de a respecta pe viitor astfel de cerinte", precizeaza Savonea."Acest proiect de OUG aduce niste clarificari substantiale, exact pe zonele care au generat o stare de ingrijorare si de conflict", precizeaza Alina Ghica.Jurnalistii au intrebat-o pe Lia Savonea si de demersul magistratilor de la Curtea de Apel Brasov care au demarat procedura de revocare a sa din CSM."Respect opiniile colegilor mei. Sunt in masura sa raspund la orice imi cer, la orice imputare mi-ar face, in orice moment. Si nu le comentez. Astept sa-si finalizeze demersul si apoi vom urma procedurile prevazute de lege", declara Savonea.Presedintele CSM sustine ca ea a respectat, in cazul OUG 7/2019, mandatul dat de Plenul CSM si dispozitiile legale in discutiile de la Guvern cat si in procedurile interne cand a sesizat Guvernul Romaniei.Sute de judecatori si procurori si-au exprimat nemultumirile, vineri, intr-unul dintre cele mai mari proteste ale magistratilor din Romania.In acelasi timp, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promis ca va abroga doar o mica parte din articolele controversatei ordonante 7/2019, un proiect in acest sens urmeaza sa fie prezentat premierului Viorica Dancila chiar azi.