Magistratii ii cer Liei Savonea sa faca public punctul de vedere sustinut la intalnirea cu Dancila pe OUG 7

Cine a participat la discutii

Cati membri sunt in AMR, APR si UNJR?

Solicitarea vine in conditiile in care cele mai multe adunari generale ale instantelor si parchetelor au solicitat abrogarea integrala a OUG 7/2019 si nu numai abrogarea unor articole din OUG 7/2019, asa cum a propus Tudorel Toader, dupa intalnirea de la Guvern.", se arata in scrisoarea magistratilor, trimisa la CSM, consultata deMagistratii solicita sa fie publicata si sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii adresata ministrului Justitiei, cu privire la propunerile de modificare ale Legilor Justitiei: 303/2004, 304/2004 si 317/2004.Lia Savonea a explicat vineri dupa-masa cum au decurs aceste intalniri la Guvern.Demersul vine dupa ce Tudorel Toader a facut o declaratie privind discutiile pe care le-a avut la Guvern si cine au fost participantii."La MJ a fost elaborat proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea OUG 7/2019. Proiectul este elaborat in sensul celor discutate de premier cu presedintele CSM, AMR, UNJR, Asociatia Procurorilor din Romania, IJ si Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie.Modificarile fac referire la (...) abrogarea art. 54 - care prevede faptul ca judecatorii, alaturi de procurori, pot deveni procurori de rang inalt si faptul ca avizul consultativ pentru procurorii de rang inalt nu mai e dat de Sectia de procurori, ci de plenul CSM - se revine la prevederea anterioara, ca doar procurorii pot deveni procurori de rang inalt, iar avizul consultativ este dat de Sectia de procurori a CSM", declara Toader.Surse din cadrul magistraturii au explicat pentruca scrisori similare au fost trimise si liderilor asociatilor de magistrati care au participat la aceste intalniri: AMR, APR si UNJR."Va solicitam sa comunicati public si numarul actual al membrilor inscrisi in aceasta asociatie profesionala", se arata in solicitarile trimise la asociatiile de magistrati.I.S.