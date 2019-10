Mai multi membri ai CSM vor sa initieze procedura de revocare a Liei Savonea din functia de sef al institutiei (Surse)

este nevoie de votul a 10 membri

Sursele citate au explicat ca, iar propunerea ar putea ajunge la votul Plenului.," explica sursele din magistratura.Ar fi un caz fara precedent in istoria CSM.Scandalurile mediatice in care a fost implicata Lia Savonea in ultima perioada au vulnerabilizat pozitia acesteia in CSM. Sunt sanse pentru acest demers?"In urma cu doua saptamani,," explica sursele citate.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost convocat pentru data de, pentru rediscutarea numirii Adinei Florea. Asta in contextul in care Ana Birchall, principalul oponent al Liei Savonea din CSM, ar putea fi revocata din functia de ministru al Justitiei.Procedura revocarii sefului CSM este prevazuta in Legea 317/2004 privind CSM."Revocarea din functia de presedinte sau vicepresedinte, in caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a atributiilor prevazute la art. 24 alin. (3) lit. a) - g),. Hotararea Plenului se redacteaza in cel mult 20 de zile si se comunica de indata," prevede actul normativ.Hotararea de revocare poate fi contestata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti.Sursele citate au explicat pentru Ziare.com ca Savonea ar fi ignorat in ultima perioada competentele membrilor CSM, ale sectiilor si ale Plenului, si ar fi intervenit mediatic in interes propriu.," explica sursele citate.De exemplu, la sfarsitul lunii august, Sectia pentru judecatori a CSM a condamnat public faptul ca presedintele Klaus Iohannis a respins "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila sustinand ca propunerile primite sunt inacceptabile.Trei membri ai Sectiei pentru judecatori din CSM s-au delimitat atunci de aceasta pozitie.In plus, Lia Savonea ar fi, sustin sursele din magistratura. Aceastea fac trimitere la critica sefei CSM privind rapoartele GRECO, ale Comisiei de la Venetia sau ale Comisiei Europene (Raportul MCV)."Reiterez, pe aceasta cale, nevoia unei dezbateri profunde si nu doar de suprafata, cu atat mai mult cu cat Consiliul Superior al Magistraturii va analiza, asa cum a facut-o si cu prilejul publicarii altor rapoarte, cum ar fi cel al Comisiei de la Venetia sau raportul MCV, si prezentul Raport GRECO, sub toate aspectele, inclusiv al celor ce contin erori factuale evidente," arata Savonea, intr-un comunicat de presa de la sfarsitul lunii iulie.Nu in utimul rand, este vorba si despre scandalul mediatic in cazul modificarii Legii ANI, demarat de CSM, modificari legislative de care ar putea profita si Lia Savonea.Doua asociatii de magistrati au solicitat demisia Liei Savonea din CSM, saptamana trecuta, in acest caz.Modul in care presedintele CSM a incercat sa propuna Parlamentului modificarea acestei legi nu au fost lamurite pe deplin de sefa CSM.Nu este clar de ce. Acest detaliu a fost facut public chiar de Cazanciuc, intr-o declaratie pentru Europa Libera "Eu am dorit simplificarea modului de depunere a declaratiilor de avere si de interese. De acesta initiativa a auzit CSM-ul, care a intrebat instantele de judecata cum ar trebui depuse si completate.", declara Robert Cazanciuc.Asta in contextul in care Legea 317/2004 privind CSM stabileste clar: "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei."