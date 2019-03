Motivele pentru care magistratii din Brasov solicita revocarea din CSM a Liei Savonea

Votul de la Brasov

Revocarea, in majoritate

"Astept sa-si finalizeze demersul"

Raportul Inspectiei Judiciare

Revocarea, decisa cu 2/3 din voturi

Sursele citate au explicat ca in unele instante presedintii curtilor de apel nu au pus la dispozitia judecatorilor hotararea Adunarii generale a Curtii de Apel Brasov.Lia Savonea este unul dintre reprezentantii curtilor de apel in CSM si ar fi nevoie de votul a 10 curti de apel pentru initierea revocarii.Potrivit procedurii de revocare a unui membru CSM, "solicitarea de revocare poate fi initiata de cel putin 2/3 din numarul adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se solicita".Cererea de revocare a Liei Savonea a fost votata de Adunarea generala a Curtii de Apel Brasov pe 25 februarie. La aceasta au participat 33 de magistrati din totalul de 41 de judecatori ai instantei.Primul punct, in care se dezaproba modul in care a fost adoptata OUG 7/2019 si sunt criticate modificarile controversate legiferate prin acest act normativ, a fost votat in unanimitate."Cu majoritate de voturi (21 de voturi pentru), in temeiul articolului 51, litera g) din Legea nr. 304/2004, se hotareste initierea procedurii revocarii din calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei judecator Lia Savonea,", este articolul 2 al Adunarii generale a Curtii de Apel Brasov.Savonea este acuzata ca nu a respectat un articol din Legea 317/2015 privind CSM. Este vorba de prevederea potrivit careia: "".OUG 7/2019 a fost adoptata pe 19 februarie 2019. Practic, magistratii de la Brasov ii imputa Liei Savonea ca prin adresa nr. 1177/29 ianuarie 2019 ar fi propus Ministerului Justitiei initierea unei OUG fara ca propunerile sa fi fost supuse atentiei Plenului CSM.Pe 1 martie 2019, Lia Savonea a explicat intr-o conferinta de presa ca a respectat, in cazul emiterii OUG 7/2019, mandatul dat de Plenul CSM si dispozitiile legale in discutiile de la Guvern, cat si in procedurile interne cand a sesizat Guvernul Romaniei."Respect opiniile colegilor mei. Sunt in masura sa raspund la orice imi cer, la orice imputare mi-ar face, in orice moment. Si nu le comentez. Astept sa-si finalizeze demersul si apoi vom urma procedurile prevazute de lege", declara Savonea.Potrivit procedurii, solicitarea de revocare se transmite sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care dispune efectuarea verificarilor necesare de catre Inspectia Judiciara.Verificarile trebuie efectuate in termen de cel mult 90 de zile de la data sesizarii Inspectiei Judiciare. Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarilor, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.Urmeaza apoi o procedura in care sunt implicate Sectia din care face parte membrul pentru care se cere revocarea care analizeaza raportul IJ. Persoana vizata de revocare se poate adresa judecatorilor sau procurorilor in vederea sustinerii propriului punct de vedere, in orice mod, pana la data adunarilor generale."Daca 2/3 din numarul voturilor valabil exprimate de judecatorii sau procurorii intruniti in adunarile generale ale instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii vizat de procedura sunt in sensul mentinerii solicitarii de revocare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii ia act de hotararile adunarilor generale", este ultima faza a acestei proceduri.