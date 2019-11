Netejoru scapa de revocare? Discutiile din CSM despre situatia dezastruoasa de la IJ au fost amanate pana in martie 2020

Sursa: CSM

I se solicita demisia

Cererea de revocare

Statistica ingrijoratoare

Ziare.

com

Decizia a fost luata de membrii Comisiei nr.1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala din CSM, dupa o discutie la care a participat si Lucian Netejoru, potrivit minutei sedintei din 13 noiembrie.De asemenea, CSM va face o analiza similara cu privire la actiunile disciplinare respinse sau anulate. Potrivit sursei citate, pe 1 martie 2020 ar trebui discutate cele doua analize, dar si rapoartele de audit ale Inspectiei Judiciare pentru anii 2016 si 2018.Discutiile au avut loc in contextul in care 7 membri CSM ii solicita judecatorului Lucian Netejoru sa-si dea demisia din functia de sef al Inspectiei Judiciare."In ultimul raport MCV sunt retinute aspecte extrem de grave in privinta Inspectiei Judiciare, ceea ce, o data in plus, ne obliga sa va solicitam public asumarea responsabilitatii, prin prezentarea demisiei din calitatea dumneavoastra de conducator al unei institutii cu rol esential in sistemul judiciar," se arata in cererea de demisie.In plus, membrul CSM, Bogdan Mateescu, a solicitat sa se puna in discutie o cerere de revocare a lui Lucian Netejoru de la sefia IJ.Din 1 septembrie 2015, la conducerea IJ este judecatorul Lucian Netejoru, apropiat de gruparea sefei CSM, Lia Savonea. Pentru o perioada de cateva luni, Netejoru a condus IJ in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader.Cererea de revocare nu a mai ajuns insa pe ordinea de zi a plenului CSM.Plenul CSM nu s-a mai intrunit de aproape o una, din 22 octombrie. Mandatul Liei Savonea se incheie la sfarsitul acestui an.In plus, mass-media a dezvaluit o statistica ingrijoratoare in ce priveste actiunile disciplinare deschise de Inspectia Judiciara impotriva magistratilor care au fost respinse sau anulate in ultimii 3 ani.Cele mai grave date sunt in anul 2018, in cazul Sectiei pentru procurori.In 2018, IJ a exercitat 16 actiuni disciplinare si o solicitare de suspendare din functie. 8 actiuni au fost solutionate definitiv: 6 "achitari" - 5 respinse ca neintemeiate si 1 anulata. Asta inseamna un procent de 75% de achitari.