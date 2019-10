Numirea Adinei Florea in fruntea SS a esuat si a 7-a oara. Dupa o sedinta tensionata de 7 ore, votul a fost de egalitate (Surse)

Divizarea din CSM

LIVE TEXT

Foto: CSM

Ziare.

com

Sefa CSM, Lia Savonea, a incearcat pentru a 7-a oara aceasta numire. Insa, dupa o sedinta ce s-a intins pe 7 ore, din care 5 i-au fost dedicate Adinei Florea, se pare ca votul duce la o a 8-a incercare. Un vot a fost declarat nul, astfel ca a fost egalitate, 9 voturi pentru numirea ei in fruntea SS, 9 impotriva, au declarat surse judiciare pentruDiscutiile din cadrul CSM au fost incordate. Din punct de vedere tehnic, s-a discutat validarea rezultatelor concursului pentru sefia SS, la care Adina Florea s-a clasat pe primul loc. Comisia de evaluare a fost formata din trei membri CSM: Lia Savonea si doua doamne judecator apropiate acesteia, Simona Marcu si Nicoleta Tint.Ana Birchall si Lia Savonea au schimbat mai multe replici acide. Ministrul Justitiei a spus ca sunt mai multe hibe legislative in ce priveste organizarea si functionarea SS.In acelasi timp, procurorul Tatiana Toader a atras atentia asupra practicii SS de a prelua dosare, cand in ancheta apare numele unui magistrat, asa cum a fost, de exemplu, cazul dosarului "Tel Drum".Judecatorul Andrea Chis a punctat asupra modului in care fostul sef al SS, Gheorghe Stan, in prezent judecator la CCR, a retras mai multe apeluri declarate de DNA in procese de coruptie.De partea cealalta, judecatorul Gabriela Baltag a aratat ca legea trebuie respectata, iar concursul trebuie validat.In prima parte a sedintei CSM, unul dintre contracandidatii Adinei Florea la aceasta functie, procurorul militar Bogdan Pirlog, a cerut anularea concursului si a sustinut ca a fost dezavantajat in timpul interviului.Discutiile au avut loc intr-o perioada in care membrii CSM sunt complet divizati in cazul SS. Scorul ar fi aproximativ egal, insa procurorul Codrut Olaru, care este indecis, ar putea face diferenta. 52 de procurori cu grad de Parchet General i-au cerut acestuia sa voteze pentru amanare. O parte dintre membrii Consiliului cer amanarea tuturor discutiilor privind SS, pana cand Curtea de Justitie a UE da o prima decizie in acest caz.Si asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) a solicitat marti CSM sa amane discutarea punctelor de pe ordinea de zi privind activitatea SS. Sedinta CSM este transmisa online pe site-ul Consiliului. - Desi sedinta s-a incheiat de 3 ore, niciun semn pe site-ul CSM de minuta discutiilor si rezultatul oficial al votului. Indiferent daca Lia Savonea va decide sa faca anuntul in miez de noapte sau maine dimineata, va vom tine la curent.- Se pare ca rezultatul votului in ce-o priveste pe Adina Florea va duce si la o a 8-a incercare de numire. Un vot a fost declarat nul, astfel ca a fost egalitate: 9 voturi pentru numirea ei in fruntea SS, 9 impotriva, au declarat surse judiciare pentruAstfel, cel mai probabil votul va fi reluat intr-o sedinta viitoare.- Dupa mai bine de 7 ore, sedinta s-a incheiat. Deciziile le vom afla dintr-un moment in altul.- Discutiile continua la CSM. Sedinta dureaza deja de 7 ore. Pe ordinea de zi a sedintei de azi s-au aflat 17 puncte , iar acum s-a ajuns la punctul 16. Doar discutiile legate de Adina Florea au durat 5 ore.- Membrii CSM continua disuctiile pe alte subiecte. Ramane sa aflam mai tarziu cum se vor pronunta in cazul numirii Adinei Florea: amana decizia pentru a 7-a oara sau aceasta va fi numita la conducerea SS.Membrii CSM discuta despre situatia sediului CSM. Asta in contextul in care ministrul Justitiei, Ana Birchall, i-a scris la sfarsitul lunii septembrie presedintelui CSM, Lia Savonea, sa se hotarasca ce face in cazul viitorului sediu CSM: continua procedurile pentru achizitionarea unui sediu de pe piata libera, achizitie estimata la 18 milioane de euro, sau opteaza pentru a primi un sediu in viitorul "Cartier al Justitiei".Daca decideti ca nu vreti sa faceti parte din Cartierul pentru Justitie, nu veti mai putea face parte din acest cartier. Va invederez faptul ca am mai auzit aceasta discutie:Nu aveti cum sa faceti pasul, acum se face proiectia. Trebuie sa luati o decizie, daca ramaneti sau nu in acest cartier? Rugaminatea mea este sa ne spuneti:In momentul de fata, CSM-ul blocheaza acest proiect. Este o problema de legalitate: sa ai doua surse de finantare pentru acelasi obiectiv.Noi contre intre Savonea si Birchall. Sefa CSM ii spune ca DIICOT este in aceeasi situatie si nu s-a pus problema acestei alegeri: "Este o falsa problema, doamna ministru".Discutia despre numirea Adinei Florea la sefia SS s-a finalizat. La finalul discutiei, judecatorul Mihai Balan insista asupra faptului ca GRECO si Comisia Europeana, prin MCV, au spus despre Sectia Speciala ca este o anomalie, care nu ar fi trebuit creata.Membrii CSM discuta despre solicitarea de preluare de la Ministerul Justitiei a bugetului instantelor de catre Consiliul Superior al Magistraturii.- Sedinta CSM continua cu multe discutii contradictorii. Procurorul Codrut Olaru arata ca are un proiect legislativ prin care sa fie reglementata activitatea SS.Procurorul Cristian Ban sustine ca, in cazul SS, s-a "creat un parchet paralel" la dorinta politicului. "Nu noi () am cerut acest lucru", spune procurorul."Nu inteleg cum unii dintre noi sustin SIIJ, cand infiintarea nu a venit de la noi, a venit pe linie politica", conchide acesta.Discutam la acest moment din perspectiva concluziilor pe doua variante: desfiintarea Sectiei sau restructurarea acesteia, cu modifcari de text care sa o aduca in matca normala. Este nevoie de o interventie legislativa care sa ne spuna care este versiunea corecta. Mergem pe varianta desfiintarii sectiei, este nevoie de o modificare legislativa. Mergem pe restructurare, avem nevoie tot de o modificare legislativa.Pe 10 octombrie, am depus la registratura CSM un proiect de lege privind SIIJ. Eu cred ca e nevoie sa mearga in totalitate in subordinea procurorului general, am propus ca intreg CSM sa se ocupe de supervizare, sa limitam competenta, sa poata procurorul-sef sa infirme solutii, retragerea cailor de atac ar trebui sa fie analizata.Pana atunci, pana avem o formula definitivata legislativ, cred ca trebuie sa deblocam consiliul. Propunerea este la nivelul CSM, va intra in analiza Comisiei nr. 1 de legislatie.Trebuie sa spun ca am primit pe adresa de mail o solicitare de la mai multi procurori PG, DNA si DIICOT, prin care mi se cerea sa votez pentru amanarea lucrarilor privind SIIJ, pana la decizia CJUE. Motiv pentru care aceasta cerere este pe masa.Ii asigur pe semnatarii acestui memoriu de intreaga mea responsabilitate in exercitarea mandatului, ii asigur si pe cei care se afla in concediu de odihna, dar figureaza in memoriu, cei care figureaza in memoriu dar care se regasesc si pe cei care functioneaza in diverse structuri ale Ministerului Public.Salut propunerea, e clar ca nici reprezentantul Parchetului General in CSM nu e de acord cu actuala formulare a legii.Eu cred ca punctul de vedere al dl. Olaru ar fi util comisiei de la MJ.Andrea Chis aminteste ca ea a cerut la ultima sedinta CSM ca sa fie depuse toate actele care au stat la baza evaluarilor concursului pentru numirea sefului SIIJ. Acest lucru nu s-ar fi facut insa.- Lia Savonea si Ana Birchall au mai multe discutii in contradictoriu legat de activitatea SS. Sefa CSM insista pe faptul ca mai multe persoane ar fi fost abuzate de magistrati, iar unii procurori au fost trimisi in judecata pentru represiune nedreapta.Sedinta este una incordata.Birchall spune ca a existat cel putin o prevedere care a fost pusa "pe sestache" in Parlament, in cazul functionarii SS.Ea da exemplu cazul unui traficant de droguri sau a unui violator in serie, care face plangere impotriva unui procuror, iar cazul ar urma sa fie preluat de la parchetul care face ancheta de catre Sectia Speciala. Aceasta ar fi una dintre hibele legislative.In sprijinul Liei Savonea a sarit judecatorul Gabriela Baltag.Procurorul Tatiana Toader aminteste despre cazul Tel Drum, pe care procurorii SS au incercat sa-l preia de la DNA, dupa ce in dosar a aparut numele unui magistrat.Judecatorul Andrea Chis atrage atentia asupra modului in care fostul sef al SS, Gheorghe Stan, a retras apelurile facute de DNA in mai multe dosare de coruptie.Achiesez la punctele de vedere ale lui Mihai Balan si Bogdan Mateescu. Imi cer scuze fata de dl. Pirlog, privind maniera prin care a fost intervievat, printre balene si delfini in Barcelona. (Pe lege nu avem cum sa nu validam cele doua concursuri. Ce exemplu am da colegilor din teritoriu daca am da o alta solutie, de nerespectare a legii.spune ca la nivelul Ministerului Justitiei s-a facut analiza studiilor GRECO (Grupul Statelor impotriva Coruptiei). Sunt doua concluzii: una merge spre desfiintarea sectie si o alta opinie de restructurare a acesteia, care ridica problema numirilor si de functionare. Va rugam, CSM-ul, sa ne trimiteti punctul de vedere in cazul rapoartelor GRECO.Birchall citeste mai multe prevederi privind functionarea SS si critica modul in care au fost realizate."Daca maine imi vine un criminal in serie, si face plangere impotriva unui magistrat, de ce aceasta Sectie sa preia intregul dosar?," spune Birchall.- Plenul CSM trece la discutarea punctului privind: "Organizarea concursului pentru numirea procurorilor cu functii de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. (SIIJ)"Judecatorul Bogdan Mateescu anunta public ca el o sa voteze pentru invalidarea acestui concurs, deoarece au fost vatamate drepturile unui candidat, facand trimitere la cazul lui Bogdan Pirlog.Colegii m-au mandatat sa le spun punctul lor de vedere. Colegii mei m-au mandatat de doua ori privitor la aceasta problema, la SIIJ. Toate adunarile generale, repet acest lucru, toate adunarile generale au votat impotriva acestei propuneri. Nu cred ca pot sa reprezint colegii in aceasta procedura si sa ma fac ca nu exista parerea lor si a organismelor internationale. Toate converg spre desfiintarea acestei structuri din varii motive.Noi azi analizam procedura de recrutare a unor procurori cu functii de executie sau de conducere pentru aceasta institutie si prin prisma angajamentelor internationale pe care Romania trebuie sa le accepte. Trebuie sa luam in considerare aceste lucruri. Nu cred ca este posibil sa spuna toate la fel doar din dorinta de a distruge sistemul judiciar din Romania.- Au scurte interventii prin videoconferinta doua doamne judecator: Andreea Ciuca, presedinte Asociatiei Magistartilor din Romania, si Florica Roman, presedintele Asociatiei Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului.Andreea Ciuca cere validarea concursului pentru sefia SS: "Au fost tergiversari. Ce s-ar fi intamplat daca acest lucru se intampla in sala de judecata? Am fi fost in fata Inspectiei Judiciare."Florica Roman arata ca sustine punctul de vedere al Andreei Ciuca: "Nu aveti nicio scuza pentru a amana din nou votul. Sectia trebuie sa functioneze la capacitate deplina. Este cazul sa intre in functiune".- Avocatul lui Bogdan Pirlog acuza mai multe nereguli in modul de desfasurare a interviului pentru sefia SS."Bogdan Pirlog a fost dezvantajat vadit de catre ceilalti contracandidati. Va solicitam sa invalidati aceasta procedura (a interviului - n.red.)," a spus avocatul.- Plenul CSM discuta in acest moment validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). In sala CSM a venit unul dintre candidatii la aceasta functie, magistratul Bogdan Pirlog, cunoscut ca fiind procurorul care a deschis ancheta in dosarul protestelor din 10 august.In prezent, Pirlog este prim-procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Magistartul a fost unul dintre procurorii care au candidat la aceasta functie. El a venit la acest concurs cu un proiect inedit, in care pleda pentru sistarea imediata a activitatii SS si cercetarea procurorilor care l-au anchetat pe Frans Timmermans. Avocatul lui Bogdan Pirlog invoca incompatibilitatea mai multor membri CSM in acest caz si cere ca le cere sa se abtina de la vot in cazul numirii unui sef la SS: Lia Savonea, Simona Marcu, Nicoleta Tant, Gabriela Baltag, Evelina Oprina si Mariana Ghena. Este vorba de judecatori apropiati sefei CSM.Gabriela Baltag a reactionat: "Trei colegi au dosare la SIIJ, ar trebui sa puneti in discutie si cazul lor. Noi nu ne-am pus aceasta problema."Putem sa cerem SIIJ sa ne spuna cati membri CSM au plangeri acolo si sa amanam sedinta de astazi.Membrii CSM nominalizati de Pirlog au explicat ca nu vor sa se abtina de la procedura de vot in acest caz.Procurorul Bogdan Pirlog s-a plans Plenului CSM ca el a fost defavorizat in momentul in care a sustinut interviul, care a fost in perioada in care era efectiv in concediu de odihna.Avocatul procurorului pune sub semnul intrebarii modul de realizare al interviului, prin internet, a carui data a fost schimbata de CSM.- Sedinta CSM a inceput cu o intarziere de 20 de minute.