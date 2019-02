Plangere disciplinara impotriva Liei Savonea: A semnat un document care nu era emis de plenul CSM

Plangerea impotriva Liei Savonea

Este vorba de comunicatul de presa prin care Lia Savonea a sarit in apararea Sectiei pentru investigare a magistratilor, in contextul declansarii anchetei in cazul fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta ar fi fost emis publicitatii, desi majoritatea membrilor CSM ar fi votat impotriva.Potrivit plangerii disciplinare, Vlad Gheorghe cere sanctionarea Liei Savonea, deoarece si-ar fi depasit atributiile de presedinte al CSM, cand a dat publictatii comunicatul.Conform atributiilor stabilite prin art. 24 al. 3 din legea 317/2004, presedintele CSM "reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale" si "semneaza actele emise de plenul Consiliului Superior al Magistraturi"."Or, in cazul de fata, doamna Savonea a semnat un document ce nu a fost emis de plenul CSM. De asemenea, a generat in randul publicului aparenta legalitatii si legitimitati CSM a mesajului prin folosirea titulaturiiMai mult, si-a folosit functia pentru a dispune personalului angajat in cadrul CSM publicarea comunicatului prin modalitatile oficiale CSM", arata Vlad Gheorghe.Juristul USR cere suspendarea din functie a Liei Savonea, spunand ca, prin natura faptei sale, "a dat dovada ca este dispusa sa nesocoteasca chiar votul CSM pentru a-si impune convingerile personale.""Prin urmare, in cazul prezentei sesizari disciplinare care o poate afecta direct pe doamna Savonea si mai mult decat la nivel de opinii, consider ca prin mentinerea functiei pe care o ocupa se vor putea exercita actiuni care ar afecta impartialitatea procedurii disciplinare.De asemenea, mentinerea in functie a doamnei Savonea intr-un caz atat de flagrant de depasire a atributiilor si incalcare chiar a unui vot in plenul pe care il prezideaza ar aduce o atingere grava prestigiului justitiei", conchide Vlad Gheorghe.Pe de alta parte, Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) considera benefica interventia sefei CSM, Lia Savonea, in cazul Kovesi.Totusi, organizatia a constatat cu surprindere ca, in alte cazuri asemanatoare, au lipsit reactiile din partea presedintelui CSM.I.S.