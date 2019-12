Puterea Liei Savonea, in declin! Mai multi judecatori apropiati sefei CSM au fost respinsi la promovarea la Inalta Curte

Nume celebre pe lista celor respinsi

Este o noua infrangere majora pentru Lia Savonea, a carei influenta in CSM este in declin in ultima perioada. Asta dupa ce, la inceputul acestei saptamani, Lia Savonea nu a reusit sa o impuna pe Nicoleta Tint in fruntea CSM, iar Adina Florea, pe care a sustinut-o la sefia Sectiei Speciale, a fost nevoia sa faca pasul inapoi si s-a retras din procedura de numire.Surse din magistratura au explicat pentruca o parte dintre membrii CSM care au fost alaturi de Savonea incearca sa schimbe tabara si sa realizeze o noua majoritate in jurul sefei Inaltei Curti, Corina Corbu - membru de drept in CSM.Cele mai cunoscute nume de magistrati care au fost respinsi, apropiati de Lia Savonea, sunt Alina Ghica - vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti, Victor Hortolomei, Vasile Bicu, Erica Nistor - presedintele Curtii de Apel Timisoara si Marius Cristian Epure - vicepresedintele Curtii de Ape Constanta.Gasiti lista cu judecatorii admisi si respinsi la concursul de promovare la Inalta Curte la finalul articolului.- fosta sefa a CSM, in prezent vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti, fieful Lie Savonea, a candidat la un post de judecator la Sectia de contencios administrativ si fiscal de la Inalta Curte.Judecatorul a dat anul acesta o decizie mediatizata cu impact asupra activitatii Inaltei Curti. Aina Ghica a anulat o decizie a Colegiului de Conducere a ICCJ si a suspendat activitatea completurilor de 5 judecatori, intr-un proces deschis de Liviu Dragnea.este judecator la Sectia de contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratul a dat mai multe decizii mediatizate in ultimul an in dosare cu impact.Vasile Bicu trebuia sa solutioneze dosarul in care Dragnea contesta decizia Colegiului de Conducere al Inaltei Curti, dar si-a depus cerere de concediu inaintea procesului, iar in locul lui a intrat in sala de judecata Alina Ghica.Recent el a respins ca neintemeiata cererea fostului procuror general Augustin Lazar de redeschidere a verificarilor disciplinare in cazul procurorului Adina Florea.In ianuarie 2019, a suspendat decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei. Nicolae Ciuca ocupa in prezent functia de ministru al Apararii.a dat mai multe decizii discrete, dar cu impact asupra sistemului judiciar.In primul rand, a suspendat Regulamentul Inspectiei Judiciare si a blocat numirea unor noi sefi ai institutiei. Decizia care in esenta era favorabila sefului Lucian Netejoru, care a ramas in functie, dupa ce Tudorel Toader a dat o ordonanta de urgenta in acest sens.Magistratul a anulat si hotararea CSM prin care Consiliul a incetat detasarea procurorului Oana Schmidt Haineala in functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei (in mandatul lui Florin Iordache) cu obligarea CSM la plata unor daune morale.Tot judecatorul Victor Hortolomei a anulat si Hotararea CSM de anul trecut prin care s-a modificat acelasi regulament, in sensul ca inspectorii judiciari sefi sa fie desemnati direct de plen.Pe de alta parte, la Inalta Curte au promovat magistrati care au sustinut demersurile Liei Savonea, cum ar fi Elena Barbu, presedintele Curtii de Apel Brasov, sau vicepresedintele Curtii de Apel Constanta, Cristina Eleni Marcu. Ambii judecatori au fost promovati la Sectia Penala.Vicepresedintele Curtii de Apel Alba Iulia, Emil Adrian Hancas, este considerat a fi apropiat de familia judecatorilor Alexandra si Andrei Rus, de la Inalta Curte. Alexandra Rus a ocupat anterior promovarii la Inalta Curte functia de presedinte la Curtea de Apel Alba Iulia.Sotii Rus au fost cununati de doua perechi de nasi, potrivit unui obicei din Ardeal: de catre familia sefei Curtii de Apel Timisoara, Erica Nistor, si de catre familia vicepresedintelui Curtii de Apel Bucuresti, Alina Ghica. Dupa cum am aratat, "nasii" Nistor si Ghica nu au promovat la Inalta Curte.Un alt candidat care promoveaza la Inalta Curte este Ana Roxana Tudose, sotia fostuui sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti - Liviu Tudose, implicat in dosarul lui Sebastian Ghita. Liviu Tudose a fost arestat in cazul lui Sebastian Ghita, judecat si achitat in faza de fond. Decizia de achitare a ramas definitiva dupa ce Sectia Speciala nu a formulat apel.Imediat ce a aflat ca a promovat la Inalta Curte, Ana Roxana Tudose a postat un mesaj pe Facebook: "Am promovat examenul la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Va multumesc, oamenilor dragi! stiti voi cui si stiti de ce❤"Judecatorii au candidat pentru 12 posturi la Inata Curte: 1 post la Sectia Civila, 4 la Sectia Penala si 7 posturi la Sectia de contencos administrativ. Toti cei trei candidati pentru Sectia Civila au fost respinsi.Acest concurs urmeaza sa fie validat de Sectia pentru judecatori din cadrul CSM.