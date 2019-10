Savonea anunta schimbarea de garda la ICCJ: CSM declanseaza procedura de numire a doi vicepresedinti si doi sefi de sectie

Expira mandatele vicepresedintilor

Potrivit schimbarilor facute de coalitia PSD si ALDE, numirile sunt facute de Sectia de judecatori a CSM, condusa de Lia Savonea, fara ca presedintele Romaniei sa aiba vreun cuvant de spus.Anterior modificarilor legislative din 2018, judecatorii si sefii Inaltei Curti erau numiti de presedintele tarii.Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) are un presedinte, doi vicepresedinti si patru presedinti de sectii.In baza noilor prevederi, CSM a numit-o pela sefia Inaltei Curti. Corina Corbu a fost singurul candidat la acest post si este vazuta ca unul dintre magistratii apropiati de Lia Savonea. Ea a preluat postul pe 15 septembrie 2019, dupa ce a expirat mandatul Cristinei Tarcea.Pe 20 noiembrie urmeaza sa expire mandatele celor doi vicepresedinti: Ilie-Iulian Dragomir si Gabriela-Elena Bogasiu. Pe 5 decembrie expira si mandatul Eugeniei Voicheci, care ocupa in prezent functia de presedinte al Sectiei a II-a civile.Functia de sef al Sectiei de contencios administrativ si fiscal de la Inalta Curte este vacanta, dupa numirea fostei sefe, Alina Corbu, in fruntea Inaltei Curti. Conducerea Sectiei este asigurata, prin delegare, de judecatorul Ionel Barba.CSM a publicat pe site anuntul privind declansarea procedurii de ocupare a celor patru functii. Ziare.com a scris a Sectia pentru judecatori din Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), condusa in prezent de Lia Savonea, desemneaza cu predilectie anumiti magistrati in comisiile de concurs in cazul promovarilor la Inalta Curte sau in functiile de conducere din instantele judecatoresti.Este vorba in special de judecatori promovati in ultimii doi ani la Inalta Curte sau de vicepresedinti sau presedinti de curti de apel, numiti si promovati in aceste functii tot de Sectia pentru judecatori din CSM. Un numar mic de oameni are un rol decisiv in numirile unor magistrati in functii cheie.I.S.