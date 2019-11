Savonea insista cu achizitia sediului CSM: Birourile membrilor vor fi cat o sala de judecata

Biroul, cat o sala de judecata

O achizitie costisitoare, care a fost miza unui conflict deschis intre fostul ministru al Justitiei Ana Birchall si sefa CSM, Lia Savonea.Ana Birchall sustinea ca cei 18 milioane de euro ar trebui redirectionati catre instantele de judecata, care au fonduri insuficiente, iar CSM sa primeasca un sediu in viitorul "Cartier al Justitiei".Fostul ministru ii atragea atentia Liei Savonea ca, daca achizitioneaza un sediu nou pentru CSM, institutia nu ar mai primi loc in viitorul "Cartier al Justitiei", in baza principiului evitarii dublei finantari din fonduri publice.Potrivit caietului de sarcini, imobilul trebuie sa fie situat in zona centrala a Capitalei si sa aiba o suprafata totala desfasurata de circa 12.000 mp.Sursa de finantare a achizitiei este bugetul de stat, prin bugetul CSM.Criteriul de atribuire este oferta conforma, care are cel mai bun raport pret/indicatori tehnico-economic.Potrivit CSM, prin achizitionarea unui sediu, "vor fi rezolvate problemele de spatii necesare care sa corespunda necesitatilor actuale."Potrivit cerintelor, birourile membrilor CSM vor avea cate 55 mp, cam cat o sala de judecata, si vor avea grup sanitar propriu.Documentatia de atribuire poate fi accesata pe site-ul CSM.