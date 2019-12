Sedinta cu scantei la CSM: Lia Savonea, explozie de nemultumire dupa ce apropiatii ei au fost respinsi la Inalta Curte

Memoriul unui candidat respins

Interviurile nu au fost postate pe site!

Monologul sefei CSM

Trimiterea la cazul Ericai Nistor

Insistentele Liei Savonea

Consens intre Tint, Oprina si Marcu

Decizii indoielnice

Este vorba despre o procedura in care mai multi judecatori, considerati apropiati ai Liei Savonea, nu au promovat la ICCJ. Lia Savonea nu si-a ascuns supararea si a pledat pentru o modificare legislativa si a regulamentelor CSM privind promovarea la instanta suprema.Cele mai cunoscute nume de magistrati care au fost respinsi, apropiati de Lia Savonea, sunt Alina Ghica - vicepresedinte la Curtea de Apel Bucuresti, Victor Hortolomei, Vasile Bicu, Erica Nistor - presedintele Curtii de Apel Timisoara si Marius Cristian Epure - vicepresedintele Curtii de Apel Constanta."Am ratat atributia de inalta responsabilitate de a promova cei mai buni judecatori", "personal nu sunt multumita deloc cu felul in care a decurs interviul", "regulamentul cred ca ar trebui modificat de indata", "poate ca ar trebui sa ne gandim si la niste modificari legislative pe zona de promovare la Inalta Curte" sau "a fost absolut flagranta abdicarea noastra de la ceea ce ne-am propus si ne-am promis unii altora" - au fost o parte din declaratiile facute de Lia Savonea.Pe de alta parte, Lia Savonea a citit membrilor Sectiei pentru judecatori din CSM memoriul unul magistrat care a fost nemultumit de procedura. Este vorba de un memoriu trimis de judecatorul Vasile Bicu de la Curtea de Apel Bucuresti, apropiat al sefei CSM si care a fost respins la promovare.Punctul de vedere al Liei Savonea a fost impartasit de fosta sefa CSM, Simona Marcu, care a pledat si ea pentru o modificare legislativa care sa dea mai multe atributii Inaltei Curti in procedura de promovare.Din discutii reiese ca Savonea si Marcu erau nemultumite de modalitatea de punctare a unor candidati care au primit de la unii membri CSM nota cea mai mica, 1, in contextul in care punctajul maxim era nota 10.Pe de alta parte, judecatorul Bogdan Mateescu i-a atras atentia ca interviurile judecatorilor care au candidat la Inalta Curte nu au fost postate pe site-ul CSM, pentru ca toata lumea sa se convinga de prestatia candidatilor.Viitoarea sefa a CSM, Nicoleta Tint, a spus ca din punctul sau de vedere Inalta Curte ar trebuie sa gestionze procedura de promovare la ICCJ.Evelina Oprina, apropiata de Lia Savonea, a citat din memoriul lui Vasile Bicu si a aratat ca este de acord cu acesta.Prima care a deschis discutia a fost sefa CSM, Lia Savonea: "Cred ca sunt cateva discutii de facut. Mai cu seama ca am si primit un memoriu din partea unui coleg judecator, care a fost la aceasta procedura. Sper ca l-a citit toata lumea.Eu sunt de acord cu domnul judecator, cum spune el aici,Nu stiu ce sa spun, eu vreau sa-mi cer scuze fata de colegii mei de la curtile de apel care au resimtit poate, asa cum a resimtit si colegul care a depus memoriul, au resimtit comportamentul nostru sau evaluarea pe care am facut-o. Vadit, pe alaturi, discordant cu prestatia si cu realitatea faptica.Eu as zice sa validam doar partea in cazul celor care au promovat, iar restul sa ramana ca o lucrare impreuna cu acest memoriu, si impreuna, sa facem impreuna, sa nu mai ajungem in situatii de acest fel.(...)Mi se pare ca de aceasta dataAnamaria Andrea Chis ii cere Liei Savonea sa-i arate textul din lege care prevede doar validarea celor admisi, si nu a celor respinsi, motiv pentru care intra in mai multe discutii cu sefa CSM.Chis spune ca ea a insistat ca promovarea sa se faca nu numai in baza unui interviu, ci si a unei probe scrise, dar ca CSM a decis modul de desfasurare a concursului.In timpul contrelor, Chis si Savonea fac trimitere la cazul Ericai Nistor, presedintele Curtii de Apel Timisoara, respinsa la Inalta Curte. Aceasta candida pentru functia de judecator la Sectia de contencios administrativ, desi la instanta din Timisoara activa la specializarea litigii de munca."La Curtea de Apel Timisoara, si pot sa spun si in public, ca doamna nu avea specializarea si ca doamna nu a spus adevarul atunci cand am intrebat-o in interviu," acuza Chis."Ar fi trebuit sa-i dam posibilitatea sa se apere", reactioneaza Lia Savonea."Eu am intrebat-o", sare Bogdan Mateescu."Si scria pe site-ul Curtii de Apel Timisoara raspunsul la intrebarea mea si doamna presedinta nu a raspuns conform adevarului. Am permis candidatului sa se apere", este vocala Chis.Savonea insa insista: "Prelungim si aici niste chestiuni care nu sunt corecte. Tocmai ce spune colegul judecator prin memoriu:. Care sa permita candidatilor sa intrevada cu claritate modul de organizare si desfasurare a procedurii, in vederea unei temeinice si riguroase pregatiri si nu a unui hazard, pana la urma".Bogdan Mateescu ii spune Liei Savonea ca si ea in alte proceduri a punctat cu note foarte mici inclusiv candidati de la Curtea de Apel Bucuresti, instanta unde a activat sefa CSM.Simona Marcu intervine si precizeaza ca aceasta discutie trebuia sa fi avut loc intre membrii CSM: "Trebuie sa avem un punct de vedere unitar. Ea este nemultumita de notele foarte mici primite de mai multi candidati, care au fost punctati cu 1 punct.Cred ca, in momentul in care vom evalua regulamentul de promovare a judecatorilor la ICCJ, va trebui sa avem in vedere si aspectele invederate de colegul nostru in memoriu. Trebuie sa profitam de aceasta oportunitate, intr-adevar, regulamentul trebuie updatat (adus la zi - n.red.) in raport de modificarile survenite in lege si sa reusim sa obiectivam cumva sau sa diminuam situatiile in care aprecierile noastre pot fi percepute in maniera in care au fost percepute de candidati".Simona Marcu anunta ca vrea sa realizeze o lucrare, cu studiu de drept comparat, care sa genereze o modificare legislativa, astfel incat procedura sa treaca cu totul in competenta ICCJ.Acest punct de vedere a fost imbratisat de viitoarea sefa a CSM, din anul 2020, Nicoleta Tint: In opinia mea, nu este suficient sa modificam doar regulamentul, pentru ca ar fi extrem de greu sa detaliem acele criterii care sa asigure cadrul necesar.Intre timp, Evelina Oprina a citit in sedinta CSM mai multe pasaje din memoriul lui Vasile Bicu, pe care-l lauda: "Eu l-am cunoscut si in alte imprejurari, el fiind seminarist si eu studenta".Andrea Chis sustine ca este important ca cei mai buni judecatori sa se inscrie la aceste concursuri de promovare."Trebuie sa incurajam colegii sa se inscrie la acest concurs. Ce am constat eu la ultimele concursuri, ca pe masura ce acest CSM a evoluat in timp, am avut tot mai putini candidati. Mai ales la anumite sectii. La Sectia Penala am avut parca 4 locuri si parca 5 candidati sau 6. Adica nu se mai inscriu colegii," subliniaza Chis.Bogdan Mateescu atrage atentia ca unele hotarari date de candidatii la Inalta Curte nu erau in dosare complexe, ci se faceau pe modele redactate de grefieri, asa cum sunt cele privind returnarea taxei de poluare."Am citit hotararile candidatilor si mi s-a parut extrem de surprinzator o nota maxima acordata de Comisia de evaluare pe hotarari, daca nu 100%, 75%, pe hotarari avand ca obiect taxa de poluare. Care merg pe model format de grefieri."El spune ca in aceasta procedura Inspectia Judiciara nu ofera date care sa fie relevante."Bunaoara, un candidat pe care l-am depunctat, in mod asumat, a spus in fata noastra ca are intarzieri de redactare de 1 an si jumatate, de 1 an si 1 an si jumatate, si a explicat dansul, in opinia dansului, de ce este obiectiva intarzierea. Raportul Inspectiei Judiciare nu a afacut nicio mentiune cu privire la intarzierile de redactare si stim bine, cu totii ne dorim, este in interesul justitiabililor, ca hotararea de la ICCJ, cu rol de unificare a practicii, sa fie redactata urgent."Mateescu este nemultumit de mai multe pasaje din memoriul lui Vasile Bicu."Citez:. Domnul judecator isi permite, candidat la Inalta Curte, sa imparta judecatorii Sectiei in obiectivi si de buna-credinta si in subiectivi si cu prejudecati.Nu-si permite niciun judecator din tara asta sa faca acest lucru. Acest paragraf din memoriul acestui judecator imi demostreaza inca o data ce se reproseaza cu privire la relationarea inter-colegiala si la abordarile fata de garantul independentei Justitiei.Repet, urmeaza sa lamurim si sa ma lamuresc si eu ce demersuri se vor face fata de aceasta subtilitate, afirmatie. Cum putem sa conducem un coleg la instanta suprema, care imparte Sectia pentru judecatori, in mod asumat, sub semnatura, in colegi de buna credinta si in colegi de rea-credinta?," se intreaba retoric Bogdan Mateescu.