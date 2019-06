Sefa CSM cere Guvernului sa spuna public daca intentioneaza sau nu sa desfiinteze SSIJ

Ziare.

Intr-un comunicat postat pe site-ul CSM se precizeaza ca "demersul urmareste buna functionare a institutiilor din cadrul autoritatii judecatoresti in raport de care Plenul Consiliului are atributii concrete".In plus, in comunicat se mai face referire la amanarea repetata a sedintelor plenului CSM in care trebuia, printre altele, sa se voteze numirea Adinei Florea la sefia SSIJ. Reamintim ca sedintele nu s-au putut tine din lipsa de cvorum.Astfel, se subliniaza faptul ca "Sedinta de plen reclama urgenta in considerarea catorva lucrari, printre care nevoia finalizarii unor proceduri indispensabile concursului de admitere in magistratura in curs de derulare, precum si punctele inscrise pe ordinea de zi cu referire la organizarea activitatii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie"."In ceea ce priveste solicitarea formulata in cadrul comunicatului emis astazi, in sensuldupa organizarea unor dezbateri publice privind respectarea de catre autoritatile romane a recomandarilor organismelor internationale, aceste aspecte urmeaza a fi decise de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii", mai arata sursa citata.Reamintim ca raportul GRECO in care este foarte dur criticata infiintarea SSIJ nu a fost inca publicat de guvernul Dancila, conform procedurilor specifice, in ciuda faptului ca Opozitia si mai multe asociatii ale magistratilor si ale societatii civile au cerut insistent acest lucru.In plus, sapte membri ai CSM au cerut amanarea oricarei decizii referitoare la sectia speciala pana dupa publicarea rapoartelor Comisiei de la Venetia si GRECO, care cer desfiintarea SSIJ.Surse din presa au relatat ca noul ministru al Justitiei, Ana Birchall, ar intentiona sa evalueze activitatea SSIJ, in timp ce premierul Dancila a spus in repetate randuri ca Guvernul nu va mai da ordonante de urgenta pe justitie, dupa referendumul din 26 mai, la care romanii s-au pronuntat impotriva lor.C.B.