Situatie inedita in Justitie: CSM cere Inspectiei Judiciare sa-l cerceteze pe seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru

Ce vizau cele doua rapoarte

Reactii dure in CSM

Decizia a fost luata cu 6 la 4 voturi, dupa ce s-a luat in discutie o solicitare facuta de judecatorul Bogdan Mateescu, sustin sursele citate.Roxana Petcu a realizat doua rapoarte referitoare la un articol de presa si o declaratie a fostului judecator CCR Petre Lazaroiu. Inspectoarea a concluzionat ca acestea nu au afectat independenta si impartialitatea judecatorilor de la Inalta Curte. Cele doua rapoarte au fost contrasemnate de Lucian Netejoru, desi sefa Directiei de Inspectie pentru Judecatori (DIJ) din IJ le avizase negativ.Sotul Roxanei Petcu a fost secretar de stat la MAI, asadar, membru al guvernului condus de PSD, iar inspectoarea ar fi trebuit sa se abtina de la a solutiona cele doua rapoarte, sustin surse judiciare pentruUnul dintre rapoarte viza un articol care analiza condamnarea lui Liviu Dragnea, publicat pe site-ul "Lumea Justitiei", apropiata postului Antena 3: "Lista cu judecatorii care l-au condamnat nelegal pe Liviu Dragnea. Sase magistrati l-au executat in dosarul".Un alt raport viza declaratiile facute de fostul judecator CCR, Petre Lazaroiu, care sustinea ca Liviu Dragnea a fost condamnat politic, iar fostii sai colegi din CCR nu au dat o decizie din cauza presiunilor.Sedinta Sectiei pentru judecatori a CSM de joi a fost animata, mai multi membri ai sectiei au criticat afirmatiile facute de Luju si LAzaroiu, care nu au fost taxate deloc in rapoartele IJ.Alina Corbu, presedintele Inaltei Curti: ""Nu pot sa fiu de acord nici cu concluziile rapoartelor si nici cu considerentele care au condus inspectorul... Pe mine lecturarea celor doua rapoarte m-a mahnit. Se fac afirmatii care pun in discutie modul de solutionare a cauzei," spune sefa Inaltei Curti.Mariana Ghena, judecator din partea Inaltei Curti in CSM: "."Bogdan Mateescu, judecator CSM: "Eu am solicitat apararea independentei judecatoresti. Eu sunt mai mult decat mahnit, sunt revoltat...Acelasi inspector a propus respingerea apararii independentei (in ambele cazuri - n.red.), ca Lucian Netejoru le-a avizat favorabil pe ambele, ceea ce mi se pare cu atat mai revoltator. Salut avizul negativ al sefei DIJ prin care se arata ca astfel de cereri trebuie admise."Judecatorul CSM Mihai Balan: "Inspectorul incearca pe 10 pagini sa ne demonstreze ca articolul care se ascunde sub acest titlu este chiar o reflectare a unei situatii reale, care nu are nimic denigrator si pana la urma norocul nostru ca presa si-a facut datoria si ne-a aratat lista cu acesti judecatori. Aceste situatii nu ar trebui sa existe!""Sunt pentru respingerea totala a acestui raport si admiterea cererii de aparare a independentei," sustine Balan.Intreaga sedinta a Sectiei pentru Judecatori din CSM poate fi urmarita pe site-ul institutiei.