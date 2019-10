Tabara Savonea din CSM a incercat sa amputeze Legea ANI, fara consultarea magistratilor. Ministerul Justitiei critica pe linie toate propunerile

Separatia de bunuri

Sursa: Adresa Ministerului Justitiei

Reactia MJ: Trebuie o discutie mai larga

Sursa: Adresa Ministerului Justitiei

Situatia declaratiilor de avere

Anonimizarea datelor personale

MJ: Vorbiti cu ANI

Ziare.

com

Initial, informatia despre existenta acestui proiect legislativ a aparut pe surse, dar a fost confirmata ulterior de un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii."Mentionam faptul ca, incepand cu data de 9 mai 2019, CSM a initiat o lucrare avand acest obiect, finalizata la data de 03 iulie 2019, in cadrul Comisiei nr.1 - comuna, dupa o ampla consultare a tuturor instantelor si parchetelor," scria CSM.Reactia a venit dupa ce mass-media a dezvaluit ca ANI verifica averea Liei Savonea - Inspectorii ANI verifica averea sefei CSM, Lia Savonea "Nu am fost consultati cu asa ceva", au reactionat joi doua asociatii de magistrati. Europa Libera a scris ca propuneri controversate pentru modificarea Legii ANI sunt intr-un document tinut secret de CSM, de Ministerul Justitiei si de senatorul Robert Cazanciuc, care a primit aceste propuneri in urma cu mai multe luni. Printre beneficiari, Simona Marcu si Lia Savonea, initiatoarele proiectului, arata sursa citata.a obtinut punctul de vedere al Ministerului Justitiei care critica modificarile cerute de tabara Liei Savonea din CSM.De exemplu, una dintre modificarile de esenta este aceea potrivit careia "daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori daca are copii in intretinere, evaluarea se va extinde si asupra averii sotului/sotiei, in situatia in care nu s-a optat pentru regimul matrimonial al separatiei de bunuri si, dupa caz, asupra averii copiilor aflati in intretinere."Potrivit unor surse judiciare, citate de Europa Libera, Lia Savonea, sefa CSM, a facut o astfel de separatie de bunuri. Astfel, daca ar fi fost votate aceste modificari, investigatia ANI privind averea sa ramanea fara obiect. In forma actuala, legea ANI nu vorbeste despre vreo exceptie privind separarea de bunuri intre soti.Ministerul Justitiei arata, cu titlu de principiu, ca "aceasta modificare poate fi avuta in vedere in contextul mai larg al unei modificari a intregului cadru legislativ referitor la domeniul integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.""Mai mult, o discutie mai larga la care sa participe toate autoritatile cu responsabilitati in aplicarea dispozitiilor legale in materia exercitarii demnitatilor si functiilor publice trebuie sa stabileasca daca o astfel de modificare corespunde in continuare scopului initial al legii," motiveaza MJ.O alta modificare esentiala viza acordarea posibilitatii de depunere a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in mod descentralizat, la nivelul fiecarei instante sau parchet."In legatura cu aceasta modificare, apreciem in continuare ca se impune o analiza mai aprofundata a impactului acestora nu numai din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii, dar si din perspectiva autoritatii investite de lege cu responsabilitatea asigurarii implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese, anume Agentia Nationala de Integritate.Este evident avantajul depunerii declaratiilor de avere si de interese la nivel centralizat pentru magistratii, judecatori si procurori, din intregul sistem. In opinia noastra, acesta constituie un exemplu de buna practica, cu atat mai mult cu cat dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor sunt pastrate la Consiliului Superior al Magistraturii."O alta propunere a CSM viza anonimizarea datelor personale ale celorlalti membri ai familiei, care apar in declaratiile de avere, dar care nu au obligatia proprie de declarare a averilor.MJ precizeaza ca este vorba de o modificare de esenta a legii, iar acest lucru se poate face doar "in contextul mai larg al unei modificari a intregului cadru legislativ referitor la domeniul integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice."CSM mai propunea "limitarea termenului de publicare a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe paginile de Internet ale institutiei si a Agentiei Nationale de Integritate."Ministerul Justitiei sustine insa ca "mentinerea publicitatii declaratiilor de avere si de interese pe toata durata exercitarii functiei, cat si timp de trei ani de la incetare constituie un demers in directia asigurarii exercitarii functiilor si demnitatilor publice in conditii de transparenta.""Apreciem ca publicitatea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese corespunde in continuare scopului initial al legii, dar si nevoii societatii de transparenta si integritate in exercitarea functiilor si a demnitatilor publice."Documentul Ministerului Justitiei are sapte pagini. In cazul celor mai multe modificari, specialistii din MJ arata ca: "."In alte cazuri, Ministerul Justitiei arata ca este nevoie de discutii cu reprezentantii ANI."O eventuala propunere de schimbare a intinderii valorii diferentei semnificative ar putea fi avuta in vedere in contextul mai larg al unei modificari a intregului cadru legislativ referitor la domeniul integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, in care sa fie implicati si reprezentantii Agentiei Nationale de Integritate care, pe baza experientei acumulate in activitatea de evaluare, precum si a jurisprudentei, sa poata exprima un punct de vedere," explica Ministerul Justitiei.