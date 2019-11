Adina Florea scapa de ancheta ceruta de procurorul Lazar in cazul protocolului clasificat publicat de Valcov

Solicitarea lui Lazar

Cazul grefierei

Decizia poate fi contestata la Inalta Curte.Judecatorul Vasile Bicu este cunoscut in mass-media dupa ce in ianuarie 2019 a suspendat decretul prezidential privind prelungirea cu un an a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Armatei. Nicolae Ciuca ocupa in prezent functia de ministru al Apararii.Vasile Bicu este considerat a fi apropiat al presedintelui CSM, Lia Savonea, care a ocupat anterior functia de presedinte al Curtii de Apel Bucuresti. El candideaza in prezent pentru un post de judecator la Inalta Curte si urmeaza sa sustina interviul in fata Sectiei pentru judecatori din CSM.Potrivit noilor legi ale Justitiei, numirile la Inalta Curte le face Sectia de judecatori a CSM.Augustin Lazar ceruse Curtii de Apel Bucuresti ca Inspectia Judiciara sa redeschida verificarile in cazul Adinei Florea, in cazul protocolului semnat in 2016 de Parchetul General cu SRI si publicat pe Facebook de Darius Valcov.Inspectia Judiciara clasase acest caz in ianuarie 2019, in baza unui amendament discret facut de CSM si ALDE la Legile Justitiei, intrate in vigoare in octombrie 2018.Este vorba de articolul potrivit caruia procurorul general al Romaniei, seful Inaltei Curti si ministrul Justitiei nu mai sunt titulari ai actiunii disciplinare, in cazul sesizarii IJ, in legatura cu abaterile savarsite de magistrati.Pe de alta parte, seful IJ, Lucian Netejoru, a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa respinga solicitarea fostului procuror general si a sustinut ca este temeinica clasarea data de Inspectia Judiciara.Augustin Lazar a prezentat magistratilor Curtii de Apel Bucuresti mai multe declaratii date de procurori si grefieri in cadrul primei faze a anchetei penale de la Sectia de urmarire penala si criminalistica (SUPC) din Parchetul General.Probe, care, potrivit acestuia, ar dovedi ca Adina Florea ar trebui cercetata disciplinar.