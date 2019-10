Cazul devalizarii FNI: Cum s-a prescris acuzatia lui SOV de instigare la delapidare, cand dosarul era pe masa Liei Savonea

Motivarea

Totul s-a intamplat in perioada in care dosarul era pe masa judecatorilor Lia Savonea - in prezent sefa CSM si Daniel Gradinaru - in prezent seful Sectiei Penale de la Inalta Curte, explica magistratii care au solutionat definitiv acest proces mediatizat.Completul care a preluat judecarea acestui dosar, format din Daniela Panioglu si Ciprian-Alexandru Ghita, au solutionat in 7 luni dosarul devalizarii FNI. Dupa cum am aratat, magistratii au constatat ca infractiunea de instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave era prescrisa in momentul in care au preluat dosarul, iunie 2016.Cei doi judecatori l-au condamnat pe SOV la 8 ani de inchisoare pentru spalarea banilor in forma continuata. Maximul de pedeapsa pe care-l putea primi mogului, dupa ce a primit un "spor" de 3 ani pentru forma continuata, in contextul in care acesta a facut denunt si a beneficiat de reducerea cu jumatate a pedepsei.Motivele condamnarii lui SOV: "In motivarea deciziei de condamnare, Panioglu si Ghita explica faptul ca dupa ce a intervenit prescriptia faptelor, SOV nu a mai solicitat continuarea procesului penal. Cei doi magistrati arata ca prescriptia a intervenit in momentul in care dosarul era pe masa judecatorilor Lia Savonea si Daniel Gradinaru."In ceea ce priveste infractiunea de instigare la delapidare, cu consecinte deosebit de grave, prev. de art.47 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.308, alin.1 si alin.2 din noul Cod penal, art.309 din noul Cod penal si art.5 din noul Cod penal, Curtea constata ca s-a implinit termenul de prescriptie speciala a raspunderii penale, iar apelantul-intimat-inculpat () nu a solicitat continuarea procesului penal.", se arata in motivarea condamnarii lui SOV.- SOV este trimis in judecata pentru instigare la delapidare si spalare de bani. Acuzatia principala: in perioada premergatoare prabusirii FNI, decembrie 1999 - martie 2000, SOV l-ar fi instigat pe Nicolae Popa, zis "Tatal FNI", sa delapideze din patrimoniul FNI. Sumele delapidate ar fi fost folosite in interesul lui SOV, iar cu o parte din acestea a cumparat mai multe imobile.- Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe SOV pentru instigare la delapidare si l-a condamnat la 4 ani de inchisoare pentru spalare de bani. Pedeapsa a fost contopita cu alte sentinte primite de SOV si a rezultat o condamnare finala de 6 ani si 4 luni inchisoare.- Contestatiile lui SOV si ale procurorilor din acest caz sunt inregistrate la Curtea de Apel Bucuresti.- Se prescrie infractiunea de instigare la delapidare. Pe de alta parte, potrivit motivarii judecatorilor Panioglu si Ghita, infractiunea de spalare de bani nu s-a prescris deoarece in momentul trimiterii in judecata a lui SOV, 24 septembrie 2012, acesta inca "se mai afla in detentia si folosinta unor imobile, care fusesera dobandite cu sumele ilicite obtinute in urma fraudarii FNI".- SOV este condamnat la 8 ani de inchisoare pentru spalarea banilor in forma continuata. Instanta constata ca infractiunea de instigare la delapidare s-a prescris.Reporterul Ziare.com a studiat cum s-a derulat la Curtea de Apel Bucuresti judecarea acestui proces si care au fost motivele de amanare in acest caz. Cele ai multe termene au privit pregatirea apararii lui SOV, dupa ce avocatul acestuia a solicitat diverse probe din dosarul caderii FNI, in care fusese judecat Nicolae Popa.In mai multe cazuri mediatizate, in momentul in care exista riscul prescrierii faptelor, judecatorii dau termene scurte, de 1 sau 2 saptamani, si accelereaza administrarea probelor.Asa s-a intamplat in dosarul lui Ovidiu Tender - Rafo sau in cel privindu-l pe Dan Voiculescu - privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare.De altfel, in momentul in care li se repartizeaza dosarele spre solutionare, judecatorii verifica care sunt termenele de prescriptie. Apoi, potrivit procedurii, se cer motivele de apel si apoi se discuta pe probele solicitate.Completul format din Daniela Panioglu si Ciprian-Alexandru Ghita, care a intrat in dosar dupa ce au iesit Lia Savonea si Daniel Gradinaru, a incercat sa solutioneze cu rapiditate acest caz, a pus in discutie si administrat probele, mai multe documente si audieri de martori.Termenele si sentinta Curtii de Apel Bucuresti, pe portalul instantelor Pana atunci, insa, amanarile s-au facut pe banda rulanta.Amanare pentru ca Sorin Ovidiu Vintu sa-si angajeze avocat.Avocata Angelica Enache, care-l reprezenta pe SOV, cere termen pentru pregatirea apararii.Avocatul lui SOV cere termen pentru pregatirea apararii, pentru a copia mai multe dosare de urmarire penala de la Tribunalul Bucuresti din dosarul caderii FNI, dar si pentru a se asigura continuitatea completului.Avocatul lui SOV s-a plans ca nu a putut copia toate informatiile de pe hard-disk-ul aflat in dosarul de la Tribunalul Bucuresti, ar fi fost o problema la departamentul IT al instantei.Societatea Imobiliar Network 2002 - care avea actionar majoritat off-shore-ul cipriot Stonecom Limited, controlat de SOV - parte in acest proces, solicita amanarea procesului deoarece consilierul juridic nu se poate prezenta. Procurorul cere sa faca si el copii de pe hard-disk-ul de la Tribunal.Procurorul s-a plans ca nu a avut acces la tot continutul hard-disk-ului aflat in dosar. El arata ca in contextul in care s-ar putea solicita o expertiza financiar-contabila in acest caz, aceasta exista in dosarul de la Tribunal, intr-unul din dosarele de urmarire penala.Procesul este amanat deoarece nu a venit expertiza financiar-contabila din dosarul de la Tribunalul Bucuresti.Documentul solicitat de la Tribunalul Bucuresti este comunicat, dar procurorul solicita si alte documente de la aceasta instanta, expertize financiar-contabile si anexe.Procesul amanat dupa ce documentele de la Tribunalul Bucuresti nu au venit, iar procurorul cere atasarea in integralitate a dosarului de la Tribunalul Bucuresti.Avocatul cere termen pentru studierea actelor sosite de la Tribunalul Bucuresti.Avocatul lui SOV nu poate veni, deoarece era la un proces la Curtea de Apel Suceava. Amanare pentru lipsa de aparare.Amanare pentru respectarea continuitatii completului.Cum s-au desfasurat termenele, dupa schimbarea completului:Procesul este amanat pentru audierea lui SOV.- Procesul amanat deoarece sunt probleme cu citarea lui SOV, care era inchis la Rahova, acesta este citat la locul de detinere.- SOV cere judecarea in lipsa, avocatul acestuia solicita mai multe probe.- Pronuntare: sunt acceptate ca probe mai multe inscrisuri in circumstantiere si audieri de martori, este amanata discutia cu privire la o posibila expertiza financiar-contabila.- Sunt citati martorii si depuse inscrisurile in circumstantiere.- Sunt audiati primii 2 martori, alti 2 martori sunt citati cu mandat.- Sunt audiati ultimii doi martori.- Instanta respinge ca neutila cauzei efectuarea unei expertize financiar -contabile, arata ca deja au fost efectuate doua expertize in acest caz. Procesul ramane in pronuntare.si- SOV este condamnat la 8 ani de inchisoare pentru spalarea banilor in forma continuata. Instanta constata ca infractiunea de instigare la delapidare s-a prescris.