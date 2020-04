Animalele au invadat orasele golite de oameni. Imagini pe care le putem vedea o data in viata (Foto & Galerie video)

Can we all just take a moment to appreciate the sweetest lil fox sleeping on a tree stump in my parent's backyard 🥺🥺 pic.twitter.com/nDlHrgdmfH - Sara Ryan (@SaraReneeRyan) March 17, 2020

Llandudno has had some unusual visitors! Mountain goats have been making the most of the town's quiet streets. 🐐https://t.co/YmdwweGEGO pic.twitter.com/1FQIlxBpms - ITV Wales News (@ITVWales) March 31, 2020

Donostia: Una foca descansa en la orilla del rio Urumea. pic.twitter.com/myM5nitTmz - GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) March 25, 2020

Pas cu pas, labuta cu labuta, animalele devin tot mai indraznete si calca in locuri pe care, pana acum, nu le-au vazut de aproape.Sunt coioti in orase, ba chiar si pume sau lei, vulpile dorm in curtile oamenilor cu calmul unor pisici, iar aligatorii se plimba nestingheriti pe sub ferestre.Neavand mare lucru de facut, oamenii sunt cu ochii pe ele si le pozeaza de cate ori au ocazia. Bored Panda a alcatuit o astfel de galerie de imagini adunate din toata lumea. Sunt imagini rare, pe care, cel mai probabil, nu le vom revedea.Animale altfel sfioase, cerbi si caprioare, se odihnesc pe pajistea unei case din Romford, Anglia.Pana si animalele domestice, de pilda niste oi blande, au gasit indrazneala de a se distra in parcurile pentru copii.Despre capre nu mai vorbim. Se plimba cum rar au mai facut-o pe strazile golite de oameni din Tara Galilor.Veveritele stau tolanite si fara griji pe pajistile din parcurile californiene. Dorm acum la soare fara grija hartuitorilor de altadata.Foci odihnindu-se la soare in Spania, in orasul de coasta Donostia, in Tara Bascilor? Bifat!Reni oarecum debusolati, verificand in galop realitatea oraselor din Lituania.A.P.