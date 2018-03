Animalele flamande coboara din padure: 300 de oi ucise intr-o noapte, un urs a intrat in 6 case

Circa 300 de oi au fost omorate in Timis

Un urs a intrat in ultimele patru nopti in sase case de vacanta din satul Liban, judetul Harghita, iar oamenii au depus plangeri la Primarie, care apoi a formulat o cerere la Ministerul Mediului pentru recoltarea acestui exemplar."A fost o noapte in care a intrat in trei case, intr-o alta noapte a spart un geam al unei gospodarii. A fost o situatie in care a intrat in camara unei case, iar acolo a gasit o sticla de afinata. A destupat-o, a baut din ea si a mancat afinele, iar apoi a adormit sub primul molid in padure", a spus Benke Jozsef, directorul unei Asociatii de Vanatoare si Pescuit Sportiv din Harghita.Oamenii banuiesc ca este vorba de acelasi exemplar, care, potrivit lui Benke Jozsef, si in toamna a creat probleme. Gospodariile in care a intrat erau nelocuite. Proprietarii acestora au sesizat la Primaria Suseni distrugerea usilor de intrare, a mobilierului si a proviziilor alimentare.Primaria solicita acordarea unei derogari pentru recoltarea exemplarului de urs.Alt caz in care animalele flamande au facut ravagii este unul din satul Cadar, judetul Timis, unde aproape 300 de oi au fost gasite moarte, primarul comunei crezand ca au fost ucise de o haita de sacali sau de lupi care erau infometati"Au fost ucise aproximativ 300 de oi, dintre care 100 de oi mature si 200 de miei. Se aflau intr-un saivan inchis si in timpul noptii au fost omorate, noi presupunem ca de o haita de sacali sau de lupi. Lupi sigur sunt in zona, dar si sacali am vazut acum doi ani. Proprietarii nu stau foarte departe, la aproximativ 100 de metri de saivan, mai au si caini, dar nu au sesizat nimic, doar cand a fost prea tarziu", a afirmat Ion Lucian Csaki Karol, primarul comunei Tormac.Potrivit acestuia, la locul incidentului s-au deplasat reprezentanti ai Garzii Forestiere, ai Agentiei de Mediu, dar si politisti, care fac cercetari pentru a stabili exact ce s-a intamplat.In adapostul atacat de haita de lupi sau de sacali se aflau, in total, aproximativ 400 de miei si in jur de 300 de oi."Au fost duse animale moarte la Directia Sanitar-Veterinara pentru a se face constatare, sa vedem daca pot elucida ce fel de animal a fost. Am mai avut astfel de cazuri in trecut, de oi omorate de animale salbatice, dar nu in numar atat de mare", a mai precizat Ion Lucian Csaki Karol.