Iata si primul animal care a avut degete! Veriga lipsa din evolutie

Ziare.

com

Mister dezlegat in prezent, dupa ce paleontologii au gasit cea mai veche dovada a acestei particularitati anatomice intr-un peste care a trait in urma cu 380 de milioane de ani, arata IFL Science Concret, oase rudimentare asemanatoare cu degetele au fost gasite la specia straveche, disparuta demult, Elpistostege watsoni, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature.Poate ca aceste oase rudimentare gasite la capatul unei aripioare nu par mult, insa marcheaza un moment important in evolutie. Practic, arata cum s-a format palma la toate vertebratele, a explicat paleontologul John Long, de la Universitatea Flinders, din Australia.E, de altfel, si prima oara cand se descopera degete unite intr-o palma la un peste, a mai spus acesta. Degetele, dotate cu articulatii, au oase asemanatoare cu cele gasite la cele mai multe dintre animale, a mai declarat omul de stiinta.Pana acum, fosile ale acestei specii nu au fost gasite complete. In 2010 a fost descoperit insa un exemplar fosilizat lung de 1,57 de metri in Quebec, Canada.E prima oara cand apare o lucrare in urma analizei fosilei si care anunta descoperirea istorica.Oasele descoperite nu sunt niste degete in adevaratul sens al cuvantului, din moment ce se afla inglobate in aripioara pestelui si nu pot fi miscate separat. Descoperirea confirma insa ca animalele evoluau, ca aceasta vietuitoare era, din punct de vedere al evolutiei, un intermediar intre pesti si tetrapode.Vezi si Primul animal care a stat pe patru picioare - o reptila de marimea unei vaci A.P.