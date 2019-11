Imagini noi cu gemenii panda de la Zoo Berlin. Au trei luni si sunt adorabili (Foto&video)

Ziare.

com

Pe 31 august, femela panda Meng Meng, in varsta de 6 ani, a adus pe lume doi pui, la o distanta de o ora unul fata de celalalt, dupa o perioada de gestatie de 147 de zile, au anuntat la vremea respectiva reprezentantii gradinii zoologice, noteaza publicatia People Timpul a trecut, blanita alb cu negru a crescut, puii au luat in greutate si au deschis ochii pentru prima oara. Au acum propriul lor loc de joaca si petrec, cu randul, timp cu mama lor. Personalul gradinii zoologice se declara incantat de evolutia lor.Meng Meng si tatal puilor, un panda de noua ani numit Jiao Qing, au ajuns la Gradina Zoologica din Berlin, in 2017, in cadrul asa-numitei "diplomatii panda" a Chinei, germanii platind 15 milioane de dolari pentru privilegiul de a gazdui cele doua animale timp de 15 ani. Banii au fost alocati unui program de cercetare si conservare pentru animale din China.Doar 1.864 de panda adulti traiesc in prezent in habitatul lor natural, fiecare pui fiind vital pentru conservarea speciei.C.S.