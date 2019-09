Momentul in care un leu isi vede pentru prima oara puiul (Video)

Ziare.

Desi inregistrarea facuta publica de parcul zoo se concentreaza pe pui, n-ai cum sa ramai indiferent la momentul in care leul-tata isi intalneste pentru prima oara progenitura.Momentul a fost filmat in 6 septembrie, iar inregistrarea surprinde delicatetea leului Tobias. Se stie ca leii pot deveni chiar agresivi intr-o astfel de prima interactiune. Din fericire, nu a fost cazul, chiar daca Tobias este un tata fara experienta, la cei doi ani ai sai, arata Bored Panda Puiul s-a nascut in 25 iulie si a petrecut primele luni de viata impreuna cu mama sa, Neliah, si cu sora sa vitrega, Kamara. Curand, acesta va fi aratat si publicului, a declarat Jake Kubie, purtator de cuvant al parcului zoo."Este asa cum te-ai astepta de la un pui de leu: jucaus, curios si plin de energie!", a mai spus acesta.Parcul zoo, care are pagina de Facebook, publica regulat imagini cu puiul, care urmeaza sa primeasca si un nume. Numele candidate sunt Meru (numele unui munte din Tanzania), Moremi, asa cum se numeste o rezervatie din Botswana, si Tatu, care inseamna "trei" intr-un dialect african, el fiind al treilea pui al femelei.De fapt, oricine poate vota pentru numele favorit aici A.P.