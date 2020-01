O bufnita a fost salvata dintr-un sant. Motivul neasteptat pentru care nu putea sa zboare

Foto: Facebook/Suffolk Owl Sanctuary

Ziare.

com

Pasarea a fost ridicata de angajati ai centrului Suffolk Owl Sanctuary si consultata minutios. Nu putea zbura, dar, cel putin la prima vedere, nimic nu parea in neregula cu ea.Era sanatoasa, nu fusese ranita, asa cum se suspectase. Singura sa problema era greutatea prea mare. Bufnita nu era doar dolofana, ci grasa de-a dreptul, obeza, asa explicandu-se de ce nu putea zbura, relateaza BBC Locul in care a fost gasita era plin de soareci salbatici, asa ca, cel mai probabil, bufnita a cam exagerat cu mancatul.La cele 245 de grame ale sale era cu mult mai grea decat ar fi trebuit sa fie o pasare din specia Athene noctua.Abia dupa ce a fost pusa la dieta stricta si a slabit 20 - 30 de grame, in decurs de cateva saptamani, a putut fi eliberata in natura.A.P.