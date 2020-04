Viata secreta a pasarilor flamingo: Au prietenii care dureaza ani, dar si o ciudatenie

Ziare.

Conform unui studiu publicat de Behavioural Processes si citat de IFL Science , pasarile se comporta in mod constant ca si cum ar fi in curtea scolii.Pe de o parte, formeaza prietenii de durata, care tin ani buni, cu anumite pasari din aceeasi specie, dar pe de alta parte au si indivizi pe care nu-i inghit deloc si pe care par ori ca adora sa-i hartuiasca ori incearca din rasputeri sa-i evite.Au o viata sociala foarte intensa, asemanatoare cu a noastra (sigur, nu si in aceste vremuri lovite de coronavirus), au observat cercetatorii de la Universitatea Exeter, din Marea Britanie, care le-au studiat comportamentul timp de cinci ani.Mai mult, au fost observate pasari flamingo din patru specii care traiau in locuri diferite de pe glob, iar comportamentul lor a fost smilar.Fiecare grup numara de la 20 la 140 de membri si s-a observat ca, cu cat un grup era mai mare, cu atat indivizii aveau si ei mai multe relatii sociale si interactiuni cu ceilalti.Membrii acestei specii au relatii complexe in interiorul grupului in care traiesc, a explicat dr. Paul Rose, de la universitatea mentionata. Cel mai adesea nu au interactiuni la intamplare, ci formeaza prietenii care dureaza ani buni, a mai explicat acesta.Pasarile flamingo nu-si petrec tot timpul cu perechea lor, asa cum se intampla la alte specii, ci au o serie de alte legaturi sociale in cadrul grupului (si nu e vorba despre infidelitate, ci despre prietenie).Faptul ca-si fac prieteni de acelasi sex, cu care petrec mult timp, denota ca nu imperecherea e motivatia lor. In plus, socializarea e intensa mai cu seama in timpul perioadei de imperechere, primavara si vara.Pasarile flamingo au o speranta de viata de 40 de ani in salbaticie, dar pot supravietui si 60 in captivitate. De exemplu, la WWT Slimbridge Wetland Centre, sunt pasari flamingo care traiesc acolo din anii '60, iar in tot acest timp prieteniile dintre indivizi s-au pastrat.Oamenii de stiinta suspecteaza faptul ca, data fiind longevitatea acestor pasari, astfel de prietenii sunt importante pentru supravietuirea lor. De aceea, ei atrag atentia ca, inainte ca astfel de pasari sa fie mutate de la o gradina zoologica la alta, ar trebui sa le fie cunoscute relatiile, astfel incat prietenii sa nu fie despartiti.A.P.