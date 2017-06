De la cearta la despartire, din cauza banilor. Cum se ajunge la astfel de situatii?

Ziare.

"Tema banilor a fost tot timpul una de actualitate in mariaje. Fie ca bunastarea materiala a fost scopul evident al mariajului, fie ca lipsa banilor a dus la probleme, concertarea exclusiva pe aceasta tema nu are cum sa nu duca la despartire", explica pentruGeorge Chiriacescu, psiholog clinician si psihoterapeut adlerian ( www.animaetanimus.ro ).Ai putea crede ca adevaratul motiv al despartirii este modificarea comportamentului unuia dintre soti, cel care aduce multi bani in casa, pentru ca auzim si vedem astfel de cazuri. Realitatea e insa ca, desi "banii reprezinta putere, iar acest lucru poate modifica (in rau) comportamentele anumitor indivizi, in general nu prezenta banilor este cea care duce la destramarea cuplurilor.Absenta lor este cea care aduce adevaratele probleme", explica specialistul, care atrage atentia asupra unei situatii care poate tensiona o relatie, cazul in care femeia castiga mai mult."Chiar daca am spune ca asa ceva nu mai are cum sa existe in 2017, sunt situatii in care asta este o mare problema, cel putin pentru barbatul din cuplu", afirma George Chiriacescu. Si din astfel de situatii se poate ajunge la o ruptura.Dar de ce sunt banii atat de puternici, incat pot desface cupluri? Potrivit psihoterapeutului, adesea cuplurile cu probleme din cauza banilor isi construiesc singure aceste dificultati si le autogenereaza.Iata cum:- Exista asteptari (pe plan financiar) de la partener, insa nespuse explicit, nediscutate si nenegociate (cum cheltuim, cum facem economii, ce se intampla daca unul intra in somaj sau da faliment, cum investesc in educatia copiilor etc.)- O imagine diferita pe care o au cei doi despre siguranta financiara- O alta cultura economica in familia de origine- Sentimentul ca celalalt "te trage in jos".Citeste si Cum il inveti pe copil valoarea banului - Cea mai eficienta metoda de a-i explica ce inseamna TVA