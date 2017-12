Despre creier, fericire si modalitati simple si practice prin care putem creste starea de bine

Daca creierul poate fi schimbat, cum il putem influenta astfel incat schimbarea sa fie in favoarea noastra?

Stim aceste lucruri din toate informatiile pe care le primim sau din experienta noasta directa. Si relatia este bidirectionala; in afara de circumstantele si biologia noastra care influenteaza fericirea si starea de bine in proportie de 60%, 40% inseamna actiunile noastre, constiente, pe care le initiem ca sa fim fericiti.Starea de bine este o constructie complexa si are legatura cu functionarea noastra in parametri optimi; este atat o emotie, cat si o abilitate. Cum putem dezvolta aceasta abilitate astfel incat emotiile pozitive pe care le traim sa nu fie doar rezultatul lucrurilor care ni se intampla, ci si rezultatul lucrurilor pe care noi le cream si aducem in viata noastra?Studiile de neurostiinte din ultimii ani sustin ca solutia se afla in intelegerea modului in care creierul nostru functioneaza si in schimbarea cailor neuronale din interior in exterior.Mai exact sa aducem in interiorul creierului nostru aspecte pozitive care, ulterior, nu vor avea efect doar asupra modului in care vom trai emotiile, dar vor limita si predilectia catre negativitate pe care o are creierul.De unde aceasta predilectie catre negativitate? Ganditi-va la parterul vostru de viata. Daca percepem actiunile acestuia de 4 ori ca fiind pozitive si o data ca fiind negative, ce ne va ramane in minte? Sau daca ne gandim la o saptamana in care ni s-au intamplat multe lucruri pozitive si unul negativ; ce ne amintim?De cele mai multe ori, daca creierul nostru nu este antrenat, ne vom aminti aspectele negative. Se intampla astfel, pentru ca de cateva milioane de ani, una dintre nevoile noastre primare este supravietuirea; adica a face fata pericolelor. Si astfel in mod natural, creierul se concentreaza pe lucrurile negative si de multe ori reactionam nepotrivit la ele, le pastram in memorie, le lasam sa ne influenteze modul in care gandim precum si relatiile cu ceilalti.Si aceste aspecte au avut sens si logica in vremurile in care trebuia sa fim hipervigilenti la amenintarile mediului inconjurator pentru a supravietui, dar azi, ne creeaza o mare vulnerabilitate pe care e nevoie sa o intelegem si sa aducem in viata noastra resurse care sa previna acest mod de functionare. Deci modul in care creierul functioneaza ne ingreuneaza sedimentarea experientelor pozitive pe care desi le traim dispar din minte, se scurg ca printr-o sita si cele care raman si se sedimenteaza sunt doar cele negative.Ne ajuta in acest demers practicarea compasiunii, autocompasiunii, a recunostintei intr-un mod constant si determinat pentru a creste experientele din zona pozitiva. Aducand in interiorul creierului nostru o rutina de experiente pozitive, schimbam si adaptam modul in care acesta functioneaza.Exista doua descoperiri foarte interesante din studiile de neurostiinte:-activarea unei zone cerebrale influenteaza starea de bine. Mai exact, activitatea ridicata in partea stanga a cortexului prefrontal este asociata cu mai multe emotii pozitive. Ipoteza emisa este legata de faptul ca acesta portiune a creierului este destinata gestonarii emotiilor negative si astfel cu cat exista o mai mare activare in aceasta zona, respectiv cu gestionarea emotiilor negative, cu atat cele pozitve sunt traite si resimtite mai mult, deci inregistram o crestere a starii de bine.-modul in care gandim (mintea noastra) influenteaza structura creierului; de exemplu practicare recunostintei activeaza neurotransmitatori (ex: dopamina); activitatea mentala produce astfel schimbari ale activitatii neuronale - ce trece prin minte, reuseste sa o sculpteze.Cele de mai sus sustin ideea de neuroplasticitate a creierului, capacitatea acestuia de a se schimba pe parcursul vietii, lucru diferit de ceea ce era cunoscut cu aproximativ 15 ani in urma.Cheia, conform multor cercetari, este capacitatea noastra de a ne controla atentia, denumita de psihologul si cercetatorul Rick Hanson ca fiind un aspirator al mediului; lucurile asupra carora ne concentram atentia sunt absorbite in creier si influenteaza modul acestuia de functionare.Daca ne concentram atentia pe ceea ce nu ne place, pe ceea ce ne supara, pe ce ne deranjeaza la ceilalti, vom crea un substrat neuronal negativ si creierul va fi vigilent la captarea din mediu si decodarea acestui tip de informatii. Daca ne concentram pe lucruri mici, pozitive, din mediu, din ceea ce facem noi sau ceilalti zilnic, reusim sa cream un alt substrat neuronal care va capta ceea ce este pozitiv in mediu, iar creierul va deveni vigilent la acest tip de informatii.Cateva dintre lucrurile pe care studiile le considera drept esentiale in a ne ajuta sa ne concetram atentia pe aspectele pozitive pentru a fi mai bine cu noi sunt: grija fata de noi si de corpul nostru, practicarea recunostintei, abilitatea de a fi prezent, cresterea increderii in sine, cultivarea relatiilor de incredere si siguranta cu ceilalti, practicarea empatiei si a compasiunii, acceptarea si gestionarea emotiilor.Sunt aspecte asupra carora daca ne concentram, cu rabdare, vom reusi sa le intelegem si practicam in mod regulat; iar practicarea acestora ne va ajuta sa ne schimbam sablonul creierului si sa crestem nivelul fericirii si al starii de bine in viata noastra.Vom povesti si in alte articole mai detaliat despre aspectele de mai sus care ne ajuta sa avem o viata mai buna si sa fim mai fericiti.Citeste si De ce e important sa intelegem iubirea