Ce se poarta si ce nu in moda masculina in acest an. Alexandru Ciucu ne spune care este trendul la Oscar - Interviu

Designerul Casei Regale si al lui Carmen Iohannis, Prima Doamna a Romaniei, Alexandru Ciucu, care va lansa in curand colectia "Gatsby 2017", la Palatul Parlamentului, a vorbit pentrudespre ceea ce se poarta anul acesta in materie de moda masculina.Designerul ne-a spus si la ce trebuie sa ne asteptam sa poarte actorii la gala din acest an a premiilor Oscar , dar si daca stiu romanii sa se imbrace, despre care spune ca au evoluat din punct de vedere vestimentar si continua sa o faca.Carourile mari si medii pentru zona de business si culorile tari pentru costumele estive din in, sunt highlight-urile acestei colectii. Pentru ceremonie am venit cu o abordare indrazneata si anume lurex in mai multe variante cromatice.Cu siguranta trebuie sa pastram vesta, pentru ca este un accesoriu din ce in ce mai dorit de barbati Nimic nu dispare brusc in moda clasica masculina. Putem spune ca in 2017 se poarta mult mai putin sacoul la trei nasturi si costumele in dungi subtiri.Cred ca in privinta costumelor barbatesti, albastrul este culoarea care va face furori.Barbatii vor purta cu siguranta tuxedo pentru ca la Oscar codul vestimentar este black tie. Vor fi probabil si cateva exceptii care, desi vor imbraca tot smoking, o vor face intr-o abordare mai neconventionala.In materie de protocol vestimentar atat barbatii cat si femeile trebuie sa respecte intotdeauna dress code-ul impus. Acesta poate diferi de la un eveniment la altul in functie de mai multe criterii: nivelul elegantei cerute, tematica, locul de desfasurare al evenimentului etc.In viata de zi cu zi sau la evenimentele unde nu se impune explicit o conduita vestimentara (teatru, restaurant, concert in aer liber, biserica etc), limita trebuie data de decenta personala si sociala in raport cu situatia respectiva. Pentru mai multa siguranta, as spune mai degraba limita superioara a decentei si bunului simt estetic, aplicata fiecarui caz in parte.Raportat la media Europei occidentale, romanii, in mod special segmentul de varsta 30-60 de ani, stiu mult mai bine sa se imbrace decat o faceau acum zece ani si cu siguranta, mult mai putin decat vor sti in urmatorii 10 ani. Vreau prin asta sa subliniez o evolutie vestimentara la nivel urban care ma bucura si care sunt convins ca va continua.