"A murit Aretha Franklin, "regina muzicii soul"

Si-a anulat concertele in martie

Si-a incept cariera in biserica tatalui sau

Ziare.

com

Aretha Franklin, in varsta de 76 de ani, se afla alaturi de familie, in locuinta sa din orasul american Detroit. Publicatia Detroit News scria inca de la inceputul acestei saptamani ca Franklin primea ingrijire paliativa de circa o saptamana. Vestea despre starea de sanatate grava a lui Franklin a atras o avalansa de mesaje pe retelele de socializare, din partea a numerosi artisti, de la Missy Elliott la Boy George, prin care acestia ii urau insanatosire grabnica.Informatiile despre starea de sanatate proasta a Arethei Franklin circula de mai multi ani. De altfel, Franklin s-a luptat multi ani cu dependenta de alcool si a fumat si foarte mult. De asemenea, in 2010, artista a fost diagnosticata cu un cancer.Potrivit Mediafax, in martie, cantareata americana Aretha Franklin si-a anulat doua concerte majore, dupa ce medicii i-au recomandat sa se odihneasca timp de cel putin doua luni.Cel mai recent recital pe care l-a sustinut Franklin a avut loc in noiembrie 2017, la gala anuala a Fundatiei anti-SIDA infiintata de Elton John.Aretha Franklin - care si-a inceput cariera muzicala cantand gospel in biserica tatalui sau -, nascuta pe 25 martie 1942, si-a cimentat locul in istoria muzicii americane cu vocea sa puternica si clara, cu care putea canta note din patru octave. De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel si pop.Aretha Franklin, celebra pentru mai multe hituri, precum " (You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967), "Chain of Fools" (1967), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), "A Rose Is Still A Rose" (1998) si "Respect" (lansat initial de Otis Redding in 1965, dar care a devenit o semnatura a sa, dupa ce l-a cantat prima data in 1967), a continuat sa concerteze, sa inregistreze si sa plece in turnee, fara intrerupere, timp de peste cinci decenii.Franklin a castigat 20 de premii Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, intre anii 1968 si 1975, perioada in care trofeul pentru cea mai buna solista R&B a fost numit in gluma de ziaristi "premiul Aretha".